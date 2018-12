Glühwein, Kinderpunsch, Schaschlikspieße und jede Menge Idealismus - das sind die Erfolgsfaktoren des Trossinger Weihnachtsmarkts. Als am Donnerstagabend der Markt mit Musik eröffnet worden ist, strömten schon die Besucher auf den Rathausvorplatz. Auch am Freitag haben die Buden geöffnet.

Bei knackig kaltem Wetter schmecken Glühwein und Bratwurst besonders gut. Kein Wunder, dass sich schnell lange Schlangen an den Ständen bildeten. Wie in jedem Jahr waren es wieder Vereine und kirchliche Vereinigungen, die den Großteil des Angebots stemmten. Auch Schulen machten mit. Die Löhrschule bot große und kleine Tannenbäume in kunterbunten Töpfen an, die Jahrgangsstufe 2 des Trossinger Gymnasiums verkaufte Punsch und Plätzchen. Verhältnismäßig warm hatten es derweil die Ehrenamtlichen des Harmonikamuseums, die im Rathausfoyer Punsch und Informationen über das Museum anboten.

Nicht wegzudenken vom Weihnachtsmarkt ist auch der Nikolaus, der seine Runde drehte und die Kinder beschenkte

Überhaupt war das Angebot an Veranstaltungen rund um den Weihnachtsmarkt riesig. So hatte die Friedensschule in die katholische Kirche St. Theresia zu einem Weihnachtskonzert mit anschließendem Handwerkermarkt eingeladen. Das Kommunale Kino zeigte den Kinderfilm „Petterson und Findus“ im Saal der „Linde“ und in der Stadtbücherei gab es einen Kurz-Workshop „Anders Arbeiten: Agil!“ vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung Tuttlingen (Berichte folgen in den nächsten Ausgaben).