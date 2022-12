Es gibt Akkordeon-Badeenten und Neujahrskarten

Nach zwei Jahren Weihnachtsmarkt-Pause kann der traditionelle Markt in Trossingen wieder über die Bühne gehen. Auch das Team des Deutschen Harmonikamuseums ist wieder gerne mit dabei, teilt es mit.

Am traditionellen Standort im Rathausfoyer werden Martin Häffner und sein Team neben Mundharmonika-Souvenirs, Akkordeon-Badeenten und vielen anderen bekannten Dingen auch Neuheiten anbieten. Etwa die druckfrische neue Weihnachts- beziehungsweise Neujahrskarte mit nostalgischem Motiv des Hohner-Verlags von 1950 und die neue CD „December“ des international bekannten Ensembles Quadro Nuevo mit Andreas Hinterseher am Akkordeon. Es handelt sich um die vierte Winter- und Weihnachts-CD des Ensembles. Einige Stücke wurden in der Trossinger Theresienkirche aufgenommen unter Mitwirkung des hiesigen Gastmusikers Rolf Ackermann am Flügelhorn, heißt es.

Letztmalig in der Saison 2022 wird es Livemusik im Deutschen Harmonikamuseum am Sonntag, 11. Dezember, um 14.30 Uhr geben. Zahlreiche, von den Hohnerklang-Kräften Monja Heuler und Ramona Merk unterrichtete, Trossinger Schulkinder werden ihre Mundharmonika-Künste in einem kleinen Weihnachtsvorspiel zeigen.