Es geht um Wertschätzung für den Sport

Die geplante Erlebniswiese am Stadion bedeute keine keine Konkurrenz zu den Sportvereinen und ihrer Arbeit – im Gegenteil. Das hat Bürgermeister Clemens Maier bei der Ehrung erfolgreicher Sportler am Freitag gesagt. Die Veranstaltung war wieder von den Sportvereinen und der Stadt organisiert worden.

„Gemeinschaft steht beim Sport immer im Mittelpunkt“, so der Bürgermeister bei seiner Begrüßung. Damit tue das, was die Vereine, ihre Ehrenamtlichen, Trainer und Betreuer, die Eltern und natürlich die Sportler selbst täten, „unserer Stadt gut und tut unserer Gesellschaft gut“. Die Stadt erkenne dies auch an, indem sie, so erinnerte Clemens Maier, pro Jahr fast eine Millionen Euro ausgebe, um die Sportstätten instand zu halten und die Vereine zusätzlich mit über 150000 Euro unterstütze.

Bezüglich des geplanten Ausbaus der Erlebniswiese am Stadion habe es aus den Reihen der Sportvereine kritische Anmerkungen gegeben, stellte Maier aus aktuellem Anlass fest. Doch sei diese Sport- und Freizeitanlage für alle Kinder und Jugendliche der Stadt nicht gegen die Vereine, sondern als Ergänzung zu dem, was diese tun, zu betrachten. Hier können sich junge Leute zwanglos und zu jeder Zeit treffen.

Das dieses Konzept auch auf Landesebene anerkannt werde, zeige der unerwartet hohe Landeszuschuss von 999 000 Euro für den Ausbau der Erlebniswiese.

Sport, so betonte auch Hermann-Josef Dahmen, Vorsitzender der TG Trossingen und Sprecher der Trossinger Sportvereine, ist nicht nur gesund und hält fit, er sei vor allem auch „ein Eckpfeiler sozialen Zusammenhalts und vermittelt Werte wie Freundschaft, Offenheit, Toleranz, Fairness und Teamgeist“.

„Wie ist die Wertschätzung des Sports hier in unserer Stadt?“, fragte Dahmen kritisch nach: „Ich hätte mir gewünscht, dass der kleine Saal heute knallevoll ist, das wäre etwas mehr Wertschätzung für unsere Sportler gewesen“, meinte er angesichts der nur zur Hälfte gefüllten Stuhlreihen. Dass auch manche der geehrten Sportler an diesem Abend nicht anwesend waren, lag aber – zumindest bei einer bestimmten Altersgruppe – auch daran, dass viele von ihnen zu Ausbildung oder Studium außerhalb Trossingens weilen.

Zügig, kompetent und informiert führte Hermann-Josef Dahmen auch durch den Abend und rief die Geehrten auf, so dass jeder sich ausreichend gewürdigt fühlen konnte, die Veranstaltung insgesamt sich aber nicht zu sehr in die Länge zog.

Besonders herausragende Leistungen

Neben den von den Vereinen geehrten 33 Einzelsportlern und zehn Mannschaften, vergab die Stadt Trossingen auch wieder ihre Plaketten für besonders herausragende Leistungen.

Die Plaketten in Bronze ging in diesem Jahr an Adrian Rubach vom KSV Trossingen, der den zweiten Platz in der Württembergischen Meisterschaft im Freistilringen der Männer in der Klasse bis 70 Kilogramm – buchstäblich – errungen hat.

Merle Hoffmann von der Reitsportgemeinschaft Trossingen erhielt die Plakette in Silber für ihren ersten Platz in der Einzelwertung Vielseitigkeit bei der Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften U14 und den dritten Platz bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Ponyvielseitigkeit U16).

Natürlich kommt eine Sportlerehrung nicht ohne Sport aus: Die Mini-Sugar-Girls und die Sugar-Girls der TG Trossingen unter der Leitung von Gordana Purmann unterhielten in den Pausen die Zuschauer mit einer Mischung aus Tanz und Akrobatik und erhielten dafür viel Applaus. Für die richtige Musik dazu sorgte DJ Tobi.