Erstkommunion in Gunningen

Vier Mädchen und ein Junge haben am vergangenen Sonntag beim Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Schmollinger in der St.-Georgs-Kirche in Gunningen ihre Erste Heilige Kommunion empfangen. Die Gunninger Erstkommunionskinder sind Katharina Haller, Adina Hirth, Noel Merz, Janina Sieg und Celine Stief. Die Kollekte bei der Erstkommunionfeier war für die Grundschule in Kalongo/Uganda bestimmt. Am kommenden Sonntag, 15. April, ist dann Erstkommunion in Durchhausen und Trossingen.