Erster großer Einsatz für den Winterdienst

Die Streupflichtsatzung der Stadt Trossingen regelt ziemlich genau, wie die Anwohner Schnee zu schippen haben. Beispielsweise sind die Flächen auf in der Regel mindestens einen Meter Breite zu räumen.

Der geräumte Schnee und das auftauende Eis ist, so die Satzung, soweit der Platz auf dem restlichen Teil der Fläche nicht ausreicht, „am

Rande der Fahrbahn bzw. am Rande der (...) genannten Fläche anzuhäufen“. Nach Eintreten von Tauwetter sind die Straßenrinnen und die Straßeneinläufe so freizumachen, dass das Schmelzwasser abziehen kann. Die Fläche muss außerdem durchgehend nutzbar sein und für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von mindestens einem Meter zu räumen. Die zu räumende Fläche darf zudem nicht beschädigt werden. Geräumter Schnee oder auftauendes Eis darf nicht beim Nachbarn abgeladen werden. Die komplette Trossinger Streupflichtsatzung gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.trossingen.de nachzulesen. (sz)