Erster Gottesdienst vor 125 Jahren

Vor genau 125 Jahren am Dreifaltigkeitssonntag, der auch am Sonntag begangen wurde, hat eine kleine Katholikengemeinde in Trossingen ihren ersten Gottesdienst gefeiert. Seit der Reformation, die in Trossingen im Jahr 1535 eingeführt wurde, gab es keine Christen katholischer Konfession hier.

Die erste katholische Familie, die in Trossingen ansässig wurde und wohnhaft blieb, war die Familie Heinrich Broghammer aus Rottweil. Durch das rasche Aufblühen der Musikinstrumentenindustrie ließen sich immer mehr Arbeiter vom katholischen Heuberg in Trossingen nieder.

Die rege Bautätigkeit, die nach 1870 einsetzte, zog auswärtige Bauhandwerker, besonders von Hausen am Thann, in die Musikstadt. Die Zahl der katholischen Einwohner betrug 1890 bereits 116. Ihren kirchlichen Pflichten gingen diese Katholiken zunächst in der Gemeinde Weigheim nach. Bald wurde die Weigheimer St.-Otmars-Kirche zu klein, sodass der Weigheimer Pfarrer Albert Sinz den Trossinger Katholiken vorschlug, in Trossingen ein eigenes Gottesdienstangebot einzurichten.

Protestant stellt Hausteil zur Verfügung

Durch das sicherlich damals sehr großzügige Entgegenkommen eines protestantischen Trossinger Bürgers namens Christian Link, Uhrmacher, wurde es ermöglicht, in seinem erst 1891/92 neu errichteten Ökonomiegebäude Kapfstraße 14 einen Betsaal einzurichten.

So konnte am Dreifaltigkeitssonntag 1893 mit Pfarrer Sinz der erste katholische Gottesdienst nach der Reformation in Trossingen gefeiert werden. Der jährliche Mietzins für den Betsaal betrug bescheidene 200 Mark, welcher aber von der Bischöflichen Missionskasse übernommen wurde; die kleine Trossinger katholische Gemeinde galt ja noch als Diaspora (Konfessionelle Minderheit).

Zwar fand nur alle 14 Tage ein Gottesdienst mit Pfarrer Sinz in dem Betsaal statt, aber die Trossinger Katholiken hatten nun doch einen Raum, in dem sich, wie der spätere Stadtpfarrer Abele in seiner Chronik schreibt, „so Mancher einfand, der bisher den Weg nach Weigheim gescheut hatte“.

Erster Mesner war obengenannter Heinrich Broghammer. Die erste katholische Trauung in diesem Betsaal im Kapf fand am 11. Juni 1894 statt; die Brautleute waren Martin Schindler und Maria geb. Ladner; Martin Schindler wurde 1909 Kirchenpfleger.

Der Betsaal im heute noch vorhandenen Wohngebäude Kapfstraße 14 wurde durch das immer schnellere Anwachsen katholischer Einwohner bald zu klein. Schon im Jahr 1900 kaufte die katholische Gemeinde ein Grundstück in „Hinter Höfen“; das Grundstück lag gegenüber der Einmündung der Karpfenstraße in die Egartenstraße.

1900 waren es 225 Katholiken

Die Zahl der Katholiken lag bereits bei 225. Das erste Kirchlein für die Katholiken wurde dort mit 94 Sitzplätzen in Backstein erbaut und im Januar 1903 eingeweiht – also vor 115 Jahren. Es erhielt den Namen „St.-Anna-Kirche“, in Erinnerung an die neben dem „Türmle“ an der Ernst-Haller-Straße einst stehende alte St.-Anna-Kirche.

Die seelsorgerliche Betreuung der Trossinger Katholiken fand bis 1923 durch die Weigheimer Ortsgeistlichen statt. Erst 1923 bekam die Trossinger katholische Kirchengemeinde einen eigenen Seelsorger in der Person von Vikar Erwin Fischer, dem späteren ersten Stadtpfarrer.

Im Gottesdienst am gestrigen Dreifaltigkeitssonntag wurde die Theresiengemeinde von dem 125-jährigen Jubiläum informiert und gedachte in Dankbarkeit des Glaubenseifers ihrer Vorgänger-Christen, aber auch der Großherzigkeit eines evangelischen Bürgers, der den Betsaal in seinem Hause zur Verfügung stellte.