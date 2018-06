Erste Flüchtlinge kommen noch im Oktober

Die ersten neuen Flüchtlinge, die Trossingen aufnimmt, sollen Mitte oder Ende Oktober im alten Dr.-Karl-Hohner-Heim an der Händelstraße einziehen. Dies hat Bürgermeister Clemens Maier in der Gemeinderatssitzung am Montag mitgeteilt.

Ab 1. Oktober wird das ehemalige Altersheim an den Landkreis vermietet, der zunächst noch einige Renovierungsarbeiten durchführen muss – etwa in Sachen Brandschutz und Küchenzeilen. „Unser Hochbauamt prüft aktuell mit Fachleuten des Kreises, welche Maßnahmen im Gebäude vor dem Einzug der ersten Flüchtlinge noch erledigt werden müssen“, teilte Maier auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Stefan Helbig, Erster Landesbeamter des Landkreises, sagte, den Bildern nach zu urteilen sei zumindest das Erdgeschoss schnell renoviert. Auf die Frage hin, ob der Kreis die Asylbewerber zur Not auch bereits im Hohner-Heim einquartieren würde, wenn dort noch Baustelle ist, meinte Helbig: „Wenn im zweiten Stock noch Malarbeiten zu machen sind oder eine Küchenanlage eingebaut werden muss, würde ich das nicht als Baustelle bezeichnen.“ In der derzeitigen Situation und bei den derzeitigen Mengen an Flüchtlingen, die in Baden-Württemberg untergebracht werden müssen, „geht offenbar alles“, sagte Helbig.

Dass der Kreis im Hohner-Heim in Zugzwang gerät und kurzfristig freiwillige Helfer suchen muss – wie in anderen Städten schon geschehen – glaubt er nicht: „Es war bisher noch nie so, dass wir für Aufbauarbeiten Ehrenamtliche heranziehen mussten.“