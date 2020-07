Ersatzverkehr beim Ringzug

Die Ringzüge fallen wegen Bauarbeiten zwischen Trossingen Bahnhof und Trossingen Stadt von Freitag bis einschließlich Sonntag, 24. bis 26. Juli, aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Weil die Busse für die Fahrstrecke mehr Zeit als die Züge benötigen, können nicht alle Anschlüsse zu Linienbusverkehren in Trossingen Stadt hergestellt werden. „Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste unbedingt ihre Reiseverbindungen überprüfen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen“, so der Hinweis der Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG, die für die Ringzüge verantwortlich ist. In den Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Die detaillierten Fahrpläne sind im Internet unter www.hzl-online.de beziehungsweise www.sweg.de zu finden. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn in Immendingen unter Telefon 0 74 62/20 42 10.