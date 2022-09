Nachruf: Ernst Pfister stirbt mit 75 an Herzversagen

Völlig unerwartet ist einer der seit Jahrzehnten prominentesten Trossinger gestorben: der frühere Wirtschaftsminister des Landes und stellvertretende Ministerpräsident von 2004 bis 2006, Ernst Pfister, starb am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren an einem Herzstillstand.

„Es gab keine Vorwarnung“, sagte seine Frau Doris Pfister am Montag. Ihr Mann sei morgens noch beim Bäcker gewesen, habe sich dann noch einmal hingelegt. Als sie später nach ihm schaute, reagierte der 75-Jährige nicht. DRK und Notarzt waren schnell vor Ort, brachten den FDP-Politiker ins Schwenninger Klinikum. Dort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Ein Termin für seine Beerdigung steht laut Doris Pfister noch nicht fest.

Ernst Pfisters Verabschiedung als Vorsitzender des Kuratoriums der Bundesstiftung für musikalische Jugendbildung Trossingen, dem er 29 Jahre vorsaß, im Juni 2022, rechts FDP-MdL Niko Reith. (Foto: Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen)

Er sei „topfit“ gewesen, sagte Doris Pfister. „Zuvor waren wir noch die ganze Woche am Bodensee.“ Er sei immer stolz darauf gewesen, dass er außer bei beruflichen Terminen, „nie ein Krankenhaus von innen gesehen hat“. Ernst Pfister war bis zuletzt begeisterter Sportler, joggte und schwamm regelmäßig und spielte Tennis.

„Toller Mensch und Politiker“

„Er war ein toller Mensch und ein toller Politiker“, sagte am Montag der frühere Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär der FDP, der Trossinger Ernst Burgbacher, langjähriger Weggefährte Pfisters. Die beiden Trossinger hatten unter anderem zusammen studiert. „Ernst Pfister war hochintelligent und absolut verlässlich.“

Der gebürtige Trossinger Ernst Pfister, studierter Germanist und Politologe, hatte ab Mitte der 1970er Jahre als Lehrer an einem Gymnasium in Villingen-Schwenningen unterrichtet. Ende der 1960er Jahre war er in die FDP eingetreten, von 1972 bis 1989 war er Vorsitzender des Kreisverbands. 1980 wurde Ernst Pfister in den Trossinger Gemeinderat gewählt, in dem er bis 2004 blieb. Zwölf Jahre saß er für die Liberalen im Kreistag.

So kannten und mochten die Trossinger Ernst Pfister: der frühere Wirtschaftsminister im Sommer 2021 auf der heimischen Terrasse in Trossingen mit seinem geliebten Hohner-Akkordeon. (Foto: Archiv: Michael Hochheuser)

Jahrzehntelang war der Trossinger in der Landespolitik aktiv: Satte 31 Jahre vertrat er die FDP im Stuttgarter Landtag, von 1980 bis 2011. „Nur Erwin Teufel hat es mit 34 Jahren noch länger ausgehalten“, meinte er dazu später scherzhaft. Acht Jahre, von 1996 bis 2004, war Pfister Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion. 2004 wurde er baden-württembergischer Wirtschaftsminister - bis 2011, dem Jahr, in dem er sich aus der aktiven Politik zurückzog.

Landesverdienstorden und Ehrenbürger Trossingens

Bei einem seiner zwei Söhne verbrachte er seither mit seiner Frau viel Zeit - das Ehepaar pendelte zwischen Trossingen und Costa Rica, wo Hans-Mathias Pfister mehrere Hotels managt. Ernst Pfister war Ehrenvorsitzender des Deutschen Harmonika-Verbands, dessen Präsident er lange Jahre war. Er ist Träger des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg und Ehrenbürger der Stadt Trossingen. Unter anderem hatte sich Ernst Pfister maßgeblich engagiert bei der Sanierung des Hohnerareals, die ohne die finanzielle Unterstützung seitens des Landes nicht möglich gewesen wäre.

„Mit Ernst Pfister verlieren wir Freie Demokraten einen herausragenden Vertreter des Südwest-Liberalismus“, sagte am Montag MdB Michael Theurer, Landesvorsitzender der FDP Baden-Württemberg. Er habe die Arbeit der FDP im Land „über viele Jahre entscheidend mitgeprägt, als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident liberale Impulse gesetzt“. Als Sohn einer Bäckerfamilie „lagen ihm die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen besonders am Herzen“, so Theurer.

Länger saß keiner für die FDP im Landtag

„Bestürzt“ zeigte sich am Montag Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion im Landtag, über den „völlig überraschenden“ Tod Ernst Pfisters. Insbesondere die menschlichen Qualitäten des „langjährigsten FDP-Abgeordneten in der Landesgeschichte“ würden schmerzlich fehlen.

Ernst Pfister habe „so viel für unsere Region geleistet wie kaum ein anderer Politiker“, sagte am Montag Niko Reith, Landtagsabgeordneter der FDP im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen. Mit ihm verliere die Region einen „wichtigen Impulsgeber“. Reith erinnerte an Pfisters viele ehrenamtlichen Aktivitäten wie seine langjährige Arbeit als Vorsitzender des Kuratoriums der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen.

Jahrzehntelang für das Land im Einsatz: Die Vorsitzenden der baden-württembergischen Landtagsfraktionen von CDU, Günther Oettinger (links), und FDP, Ernst Pfister, im Januar 2000 im Stuttgarter Landtag. (Foto: Archiv: Norbert Försterling)

Musik und Kultur waren Ernst Pfister wichtig. „Wir trauern um einen verdienten Politiker, Freund, Mitstreiter, uns nahestehenden Menschen, der sich unermüdlich nicht nur für Trossingen und sein Land sein ganzes Leben lang eingesetzt hat“, sagte am Montag der städtische Trossinger Kulturbeauftragte Frank Golischewski.

„Ich war mit Ernst Pfister gemeinsam im Landtag, wir vertraten den Wahlkreis in der gemeinsamen Überzeugung, für unsere Region das Beste zu erreichen“, sagte CDU-MdL Guido Wolf am Montag. „Sein Humor, vor allem aber die kleinste Mundharmonika der Welt, auf der er regelmäßig, so auch zuletzt beim Jubiläum der Bundesakademie, spielte und die er immer bei sich trug, waren Ausdruck seiner Menschlichkeit und seiner herzlichen Verbundenheit mit seiner Heimatstadt Trossingen.“