Erinnerungen an die Pandemie gesucht

Das Museum Auberlehaus sucht nach Erinnerungsstücken und Dokumenten, die an die Corona-Pandemie erinnern und ins Archiv eingelagert werden können.

„Archive sind das Gedächtnis der Gesellschaft. Gerade für künftige Generationen sind Archive dahingehend wichtig, um zu wissen, was die Menschen bewegte, was politisch und gesellschaftlich passierte, welche Entwicklungen von sich gingen. Derzeit leben wir mit der Corona-Pandemie, und auch Trossingen und jeder Bürger dieser Stadt hat seine Erlebnisse, seine Sorgen und Ängste in Verbindung mit dieser Tragik“, so Museumsleiter Volker Neipp.

Das Museum Auberlehaus ruft dazu auf, die Erinnerungen den Archiven des Auberlehauses zur Verfügung zustellen: „Schreiben Sie, wie Sie den Lockdown erlebten, was bewegte Sie, wie betreuten Sie Ihre Kinder, was wurde aus Ihren Plänen, wie haben Sie geheiratet in dieser Zeit, wie sich von lieben Menschen verabschiedet?“, so die Idee Neipps. Aber auch Gastronomen, Firmen, Vereine und alle anderen Institutionen sind aufgerufen, sich zu melden.

Alle Objekte sollten den Bürgern zugeordnet werden können - mit Namen, Geburtsdatum und Adresse. Der Datenschutz sei gewährleistet, die Archive seien nicht für die Öffentlichkeit frei zugänglich, so Neipp weiter.