Erfolgreich in allen Altersklassen

28 Einzelsportler und 14 Mannschaften sind bei der Sportlerehrung am Freitagabend im Trossinger Konzerthaus ausgezeichnet worden. Zum 30. Mal würdigt die Stadt damit ihre Sportler.

Hermann-Josef Dahmen von der TG Trossingen führte als Moderator durch den Abend. Die Idee der Sportlerehrung gehe auf Eckart Wössner, ehemaliger Stadtrat und vielseitiger Sportler, zurück.

Jeder der Geehrten bekam von Bürgermeister Clemens Maier eine Urkunde, vier der Einzelsportler wurden darüber hinaus mit einer Plakette der Stadt ausgezeichnet. Lukas Klaric erhielt als Sportschütze für seinen dritten Platz bei der Württembergischen Meisterschaft mit der Kleinkaliber Sportpistole die Plakette in Bronze. Ebenfalls die Plakette in Bronze erhielt Helen Hoffmann, die Baden-Württembergische Vizemeisterin der Vielseitigkeitsreiter wurde. Thomas Eckardt wurde als Deutscher Meister im Ringen in der 34 Kilogramm-Klasse mit der Plakette in Gold ausgezeichnet. Detlef Schmidt erhielt, wie bereits im Vorjahr, erneut die goldene Plakette, unter anderem für den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft im Bodybuilding, die in Italien stattgefunden hat.

Stark im Team

Aber auch die Mannschaften waren erfolgreich. Fünf Leichtathletik-Mannschaften der TG Trossingen wurden geehrt. Für die TG Schura waren schon die jüngsten Sportler, nämlich die Altersklasse U10, so erfolgreich, dass sie eine Urkunde erhielten. Von der HSG Baar standen fünf Mannschaften auf der Bühne und von der Reitsportgemeinschaft Trossingen waren Merle Hoffmann und Lisa Bühler in zwei Wettbewerben auf Landesebene erfolgreich.

„Durch die Olympiade ist Sport zur Zeit in aller Munde. Doch auch die erfolgreichen Sportler in Korea haben einmal klein angefangen“, sagte der Bürgermeister in seiner Ansprache. Er dankte allen, die den Erfolg der Geehrten möglich gemacht haben. Den Vertretern der Vereine, die mit viel ehrenamtlichem Engagement die Sportler „großziehen“, den Funktionären der Vereine, die im Hintergrund die Strukturen zur Verfügung stellen, aber auch den Eltern, die hinter den zum Teil sehr jungen Sportlern stehen und die sie unterstützen. Die Mini-Sugar Girls und die Sugar Girls, die Tanzgruppen der TG Trossingen, unter der Leitung von Gordana Purmann, gestalteten das Rahmenprogramm mit flotten Jazztänzen.

Ein Pferd auf der Bühne

„Nun brauche ich zwei oder drei starke Männer, die das hölzerne Pferd positionieren“, bat Hermann-Josef Dahmen dann. Doch ehe sich überhaupt jemand bereit erklären konnte, sprangen vier Mädchen auf die Bühne, schnappten sich das Holzpferd und die Matten, um ihr Können dem Publikum zu präsentieren. Es handelte sich um die Voltigier-Gruppe der Reitsportgemeinschaft Trossingen. „Wir konnten kein lebendes Pferd hierher mitbringen, daher zeigen wir am Holzpferd, was voltigieren ist“, sagte Stefanie Hoffmann, die Vorsitzende der Reitsportgemeinschaft. Im Hintergrund zeigte ein Video, wie der Sport auf einem echten Pferd aussieht.

Merle Hoffmann, Sina Messmer, Lisa Bühler und Leonie Ositschan zeigten die Übungen, die sie sonst in der Reithalle zu Pferd turnen. „Das Voltigieren stärkt das Körpergefühl und die Körperspannung und ja, auch Jungs können voltigieren“, so Stefanie Hoffmann.