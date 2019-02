Erfahren, was Jugendliche bewegt

Dieser Tage ist die zweite Runde des Wettbewerbs „Trossingen schreibt“ gestartet. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 20 Jahren könne noch bis 30. April ihre Texte zum Thema „anders!?!“ einschicken. Organisiert wird der Wettbewerb von Anne Magdalena Wejwer. Unterstützt wird sie vom Jugendreferat, der Stadtbücherei, Mory’s Hofbuchhandlung, dem Netzwerk International, Copy&Design und der Trossinger Zeitung.

„Schon nach dem ersten Wettbewerb im vergangenen Jahr war klar, dass es einen nächsten geben wird“, sagt Anne Magdalena Wejwer. Vergangenes jahr fühlten sich insbesondere Gymnasiasten vom Wettbewerb angesprochen, doch Wejwer und ihre Mitstreiter wollen Schüler aller Schularten ermuntern, ihre Texte einzureichen. So spricht die Lehramtsstudentin alle Trossinger Schulen an, verteilt Flyer und hängt Plakate auf.

Das Thema „anders!?!“ ist ihr eine Herzensangelegenheit. Denn im Laufe ihres Lehramtsstudiums hat sie schon an einigen Schulen unterrichtet und ist auf Kinder und Jugendliche getroffen, die „so viel Potential haben und doch leben so viele aneinander vorbei. Gerade bei ihnen geht oft unter, wovon sie träumen, was sie bewegt“, so Wejwer weiter. Gerade deshalb sollen auch Erwachsene auf die Werke der Kinder und Jugendlichen aufmerksam werden. „Sie sollen sehen, was sie denken und fühlen.“

Vielfalt erleben

Wejwer selbst nimmt seit Jahren an Schreibwettbewerben teil und weiß deshalb, was ihr beim Trossinger Schreibwettbewerb wichtig ist. „Oft geht es bei anderen Wettbewerben nur um die Kunst, aber nicht darum, was aus den Gedanken werden kann.“ Sie jedoch will einen Ansatz, der zukunftsorientiert ist, verfolgen. Rechtschreibung und Zeichensetzung spielen deshalb beim Wettbewerb eine untergeordnete Rolle. „Es geht darum, zu erfahren, was die Kinder und Jugendlichen denken, ihre Vielfalt zu erleben“, sagt sie.

Diesen Ansatz unterstützt auch Margarete Schmitz von Mory’s Hofbuchhandlung: „Geschichten erzählen, das ist die älteste Form, in der Menschen Informationen, aber auch ihre Erfahrungen, Gefühle und Wünsche austauschen. Es ist Teil unseres Lebens und unserer Kultur. In jedem von uns schlummern Geschichten. Wir möchten Kinder und Jugendliche ermutigen, uns ihre Geschichten zu erzählen.“ Für Lynn-Katrin Haug passt das Thema des Schreibwettbewerbs perfekt zu den Zielen des Netzwerks International. „Wir lernen immer wieder junge Menschen kennen, die sehr interessante internationale Geschichten erzählen können und freuen uns diese über den Schreibwettbewerb einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.“