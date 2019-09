Entwicklungshelferin berichtet von Tsunami-Hilfe in Sri Lanka

Die Tische im Goschehobel sind am Samstagabend bis auf den letzten Platz besetzt gewesen und die Gäste warteten gespannt auf die Lesung mit Fatima Majsoub. Die Spenden des Abends sollen für die Umbauarbeiten an der Güterhalle beim Trossinger Bahnhof verwendet werden. Denn der Verein „Lebenshaus“ möchte den Betrieb vom Nudelhaus ins Güterhaus verlegen. Mit den Spenden will man das Gebäude sichern und mit dem Umbau der Halle beginnen.

„Das Goschehobel ist fast voll, das freut mich“, sagt Fatima Majsoub zu Beginn der Lesung. Das Buch, welches Majsoub den Gästen vorlesen möchte, heißt „Sudu Nona“, übersetzt aus dem singhalesischen „Weiße Madame“, das im Jahr 2010 erschien – geschrieben von Anna König, die als Entwicklungshelferin nach den Tsunami-Erlebnissen zwei Jahre in Sri Lanka geholfen hat. König trifft auf Schicksale, Leid und Zerstörung, und vor allem erzählt sie ihre Lebensgeschichte in Sri Lanka in einem Buch und hat diese als Tagebuch verfasst.

In einem Brief von Anna König für Majsoub erklärt König, weshalb das Buch so hieße. Es hieße „Sudu Nona“, weil die Menschen in Sri Lanka sie immer so genannt hatten. Die Geschichte habe sie geprägt. „Jedem kann alles passieren“, heißt es im Brief von König. Nach dem Ereignis des Tsunamis in Asien 2004 wollte König vor Ort sein und den Menschen helfen. Als ehrenamtliche Projektleiterin ging sie nach Sri Lanka, um beim Wiederaufbau zu helfen. Dort wurde sie nicht nur mit der Lebenslage der dort lebenden Menschen konfrontiert, sondern auch der frauenfeindlichen Mentalität der Gesellschaft. Doch sie war trotzdem überzeugt, dass sie das Richtige macht.

Im Goschehobel war es ruhig, und die zahlreichen Gäste lauschten der Stimme von Majsoub.. „Falls die Geschichte jemandem interessiert, ist dieses Buch immer noch zu kaufen“, beendet Majsoub ihre Lesung. „Ob ich das noch öfter machen will, schauen wir mal. Es gibt ja eigentlich oft Benefizveranstaltungen“, so Majsoub. Mit der Blumenübergabe und einer Danksagung der Vorsitzenden des Lebenshauses, Ingrid Dapp, an Fatima Majsoub klang die Lesung in einem netten Ambiente aus.