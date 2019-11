Enorme Fingerfertigkeit und Virtuosität

Zum wiederholten Mal ist der schwedische Cellist Ludwig Frankmar im Rahmen der „Reihe“-Konzerte in Trossingen aufgetreten. In der Martin-Luther-Kirche trug er Werke der französischen, deutschen und italienischen Renaissance und des Hochbarock vor. Trotz einer Vielzahl anderer kultureller Veranstaltungen erschien das Publikum am Sonntag zahlreich.

Barockcellist Ludwig Frankmar begann sein Programm mit zwei Fantasien von Georg Philipp Telemann, einem überaus produktiven deutschen Barockkomponisten, der 1735 je zwölf Fantasien für Violine, Flöte und Viola da gamba (auch „Basse de violle“ genannt) sowie 36 für Cembalo veröffentlichte. Frankmar wählte aus den Gambenfantasien zwei aus, die er mit solch einer Transparenz und einem filigranen Klang vortrug, dass es dem Zuhörer keinesfalls auffallen konnte, dass es sich gar nicht um Originalwerke für das Cello, sondern für die verwandte Viola da gamba handelte.

Gleiches gilt für das nächste Werk, einer Suite aus Tanzsätzen in g-Moll von Marin Marais, dem Hofgambisten Ludwigs dem XIV. Ob Allemande, Courante oder Sarabande – Frankmar bestach stets mit intonationsreinen Doppelgriffen und einer enormen Fingerfertigkeit, die zuweilen in Virtuosität umschlug. Selbst hinter dem Altar sitzend, den Zuhörern zugewandt, erfüllte er den vollen Chorraum der Martin-Luther-Kirche mit warmen Klängen seines fünfsaitigen Barockcellos von Louis Guersan, Paris 1756, und ließ sich dank der geringen Entfernung auch gut auf die Finger blicken.

In der Mitte seines Programms machte Frankmar einen Sprung in die italienische Renaissance und führte drei Ricercate des venezianischen Komponisten, Blockflötisten und Gambisten Silvestro Ganassi vor, die seinem ersten Traktat über das Gambenspiel („Regola Rubertina“, 1542) entnommen sind. Dem Titel „Ricercate“ (ital. suchen) machte Frankmar alle Ehre: leise, vorsichtig, dabei aber stets zur Virtuosität bereit, fing er an und steigerte sich in einen vollen, satten Klang, wofür sein barockes Violoncello geradezu geschaffen klingt.

Auch Giovanni Battista Degli Antonii schrieb solche „Ricercate“, allerdings ausdrücklich für das Cello bestimmt. Obwohl er von Haus aus Organist und Posaunist war, kannte er sich mit den spezifischen Gegebenheiten dieses Streichinstruments offensichtlich sehr gut aus – zählen seine zwölf „Ricercate“ doch heutzutage als Relikte aus der Frühzeit des Violoncellos. Für das erste der geplanten drei Stücke stellte Frankmar den Notenständer beiseite und spielte auswendig und mit geschlossenen Augen, was sehr ausdrucksstark wirkte. Dann wandte er sich ans Publikum und kündigte an, anstelle zweier weiterer „Ricercate“ und zwei anderen Fantasien Telemanns die fünfte Suite für Cello solo von Johann Sebastian Bach zu spielen. Hier konnte der Barockcellist erneut seine gesamte Virtuosität zum Ausdruck bringen und mal leichtfüßig, mal majestätisch alle Facetten seines Instruments vorführen.

Sein Können erlernte der Schwede zunächst bei Guido Vecchi in seiner Heimatstadt Malmö und war im Folgenden Orchestermusiker der Oper Barcelona sowie Solocellist an der Göteburger Oper; außerdem arbeitete er nach Studien bei Thomas Demenga an der Musik-Akademie Basel und als Solocellist der Camerata Bern. War er zuerst Orchestermusiker, wandte er sich 1995 davon ab, beschäftigte sich mit zeitgenössischer Musik und fand über die Zusammenarbeit mit Kirchenmusikern zur sogenannten „Alten Musik“. Heutzutage ist er ausgewiesener Spezialist dieser Epoche und tritt hauptsächlich solistisch auf.

Den begeisterten Applaus der Zuhörer belohnte Frankmar mit einer Zugabe: der zweiten „Ricercata“ von Antonii, die er nun doch noch spielte. Mit beeindruckend filigranen Klängen, die den Zuhörer mit jedem Werk aufs Neue in vergangene Jahrhunderte katapultierten, ging damit das Konzert in der Martin-Luther-Kirche zu Ende – und das Publikum war sich in einem Wort einig: „Unglaublich“.