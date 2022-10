Englische Krimikomödie auf der Bühne in Trossingen

Bärschs kleine Bühne zeigt von Freitag, 7. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, das Stück „Ballettratten“, eine englische Kriminalkomödie, auf der Lindenbühne des Hotels Linde in Trossingen. Freitag und Samstag beginnt die Vorstellung jeweils um 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Im Stück geht es um die Frage: Was verbirgt sich hinter den mysteriösen Todesfällen der sechs ehemaligen „Gussie Graham’s Glamor Girls“? Jane Ketchley (Petra Büttner), ebenfalls ein ehemaliges Tanzgirl der Truppe, vermutet Mord und präsentiert ihrer Kollegin Lottie Landers (Jutta Bärsch) Zeitungsausschnitte, die von Ertrinken, Herzanfall, Dachsturz bis hin zu einer kopflosen Leiche reichen. Lottie tut es als Phantasiegebilde ab. Als jedoch Jane beim Heimweg unter eine Pferdekutsche gerät, bekommt sie Angst die nächste zu sein, die abgemurkst wird.