Engel küren das schönste Lied

Es vor den Weihnachstferien ruhig angehen lassen? Nicht in der Löhrschule. Dort geht es traditionell nochmal richtig rund: Beim Kulturabend am Donnerstag haben die Schüler Musik, Tanz, und Schauspiel auf die Bühne gebracht.

Für den Kulturabend hatten der Chor der Klassen 5 und 6 a unter Leitung von Lisa Gengenbacher, die Band-AG unter Leitung von Klaus-Georg Fuchs und die Theater-AG unter Leitung von Maria Rebahi lange geprobt. Seit September trafen sich Schüler der Klassen 5 bis 9, um „Schnuppes Weihnachtslied“ auf die Beine zu stellen, ein Weihnachtsmusical für kleine und größere Engel mit lustigen Weihnachtsliedern. Mittelpunkt ist der Grand Prix der Engel, die bei einem Gesangswettbewerb das schönste Lied auswählen, das sie den menschen an Heilig Abend vortragen wollen. Doch die Jury steht vor einem Probem: Alle Lieder sind gleich gut, einen Gewinner auszuwählen, scheint unmöglich. Doch dann tritt Schnuppe, der kleinste der Engeln, vor die Jury - und überzeugt mit seinem Beitrag doch noch.

Als Schnuppe begeisterte Dominick Krantz (Klasse 7a) das Publikum, in den weiteren Hauptrollen spielten Michelle Grau (Klasse 8b) Milchstraße und Hayley Solomon (Klasse 5) Flausch.

Doch nicht nur die Schauspieler hatten ihren großen Auftritt. Der Chor, unterstützt von Alina und Naomi Cipleu aus der Klasse 9b, eröffnete und schloss den Abend. Beim Eingangslied „Carol Of The Bells“ stachen besonders die Einzelsänger Elisabeth Lammert (6a), Damaris Bardan (9b), Sara Ile (9b) und Dascha Telke (9b) heraus. Die Schüler trugen bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder vor. „Wir sagen euch an“ und „O Tannenbaum“ ließen das Publikum genauso im Takt mitwippen wie „Der Weihnachststern“ und „Weihnacht ist auch für mich“. Dascha Telke begeisterte zwischen den Theaterszenen mit einem selbst komponierten Einzelstück am Klavier. Und auch die Band, bestehend aus Julian Schad (8a), damaris Bardan (9b), Samuel Ile (10a), Alexandru Zapirtan (10a), Andres Pop (6b) und Daniel Preala (6b) entlockte ihren Instrumenten von Trompete bis Mundharmonika mitreißende Klänge. Der gelungene Abend schloss mit dem gemeinsamen Lied „Feliz navidad“, dessen Zeilen nicht nur der Chor aus vollen Kehlen sang.

Die Moderation des Abend übernahmen Dascha Telke und Sara Ile (9b). Die Kulissen hatte Melanie Springer mit den Schülern der Nachmittagsbetreuung gestaltet. Und selbst um die Tontechnik kümmerten sich die Schüler: Marcel Müller (9b) und Pascal Michel (8a) hatten diese Aufgabe übernommen.