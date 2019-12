Engagement: 17 Politikmentoren erhalten Zertifikat

Politikverdrossenheit unter Jugendlichen? Für die 17 Politikmentoren aus Trossingen, die dieser Tage den Landtag in Stuttgart besuchten, gilt das ganz und gar nicht. Sie trafen dort andere Politikmentoren und bekamen ihre Zertifikate von Volker Schebesta, Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, überreicht. Die Gymnasiasten besuchten neben dem Landtag auch das Haus der Geschichte in Stuttgart. Begleitet wurde die Gruppe von Gemeinschaftskundelehrer Daniel Getzberger.

Im Landtag steuerten die Jugendlichen auf direktem Weg den Sitzungssaal an – den Ort, wo sonst 143 Abgeordnete sitzen, debattieren und die Gesetze verabschieden, die in Baden-Württemberg gelten sollen.

Hier konnten die Schüler in verschiedene Rollen schlüpfen: Als Präsident mit einer Glocke für Ruhe und Ordnung sorgen, oder als Schriftführer den Präsidenten unterstützen. Sogar ein Ministerpräsident wurde vom gesamten Plenum gewählt. Nach diesem Exkurs ging es ins Haus der Geschichte.

Professor Ulrich Eith und Staatssekretär Volker Schebesta waren erfreut über das Engagement der Schüler. Diese hätten nun die Fähigkeit, die Werte der Demokratie weiter zu tragen und zu vermitteln, so Schebesta in seiner Ansprache. Vor ungefähr 20 Jahren startete das Politikmentoren-Programm und beide seien sehr zufrieden mit dem, was nun daraus geworden ist.

Nach der Vergabe der Zertifikate schlossen sich die Präsentationen der unterschiedlichen Schulen an. Zu ihren Themen, am Trossinger Gymnasium Klima- und Umweltpolitik, wurden die Projekte präsentiert, die an der Schule umgesetzt worden waren. Dabei sind sich alle Schüler aller Schulen einig, „dass wir aus diesem Programm viel gelernt haben und bereit sind, weiter zu machen.“

Im vergangenen Schuljahr hatte eine Gruppe Trossinger Gymnasiasten im Studienhaus Wiesneck eine Ausbildung zu Politikmentoren absolviert. Beim Schulfest vor den Sommerferien hatten sie sich dann für das Thema Nachhaltigkeit eingesetzt und darauf hingewirkt, dass dieser Aspekt im Fokus stand und beispielsweise alle Gäste eigenes Mehrweg-Geschirr mitbrachten. Als jüngst gegründete Politik-AG am Gymnasium Trossingen möchte sich diese Gruppe weiter für politische Belange einsetzen.