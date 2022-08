Energieversorgung Trossingen warnt ihre Kunden vor unseriösen Anrufern, die sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgeben.

Derzeit häufen sich im Kundencenter der Stadtwerke in Trossingen die Mitteilungen von besorgten Kunden über Anrufer, die vorgeben im Auftrag der Stadtwerke zu handeln. Demnach versuchen die Handelsvertreter unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro) bzw. Energieversorgung Trossingen GmbH (EnTro) zu sein, die für einen Vertragsabschluss relevanten Kundenstammdaten zu erfragen. Vorsicht ist in diesem Zusammenhang bereits geboten, wenn Zählernummer und Zählerstand abgefragt werden. Gängige Geschäftspraktik sei es, verschiedene Fragen mit „Ja" beantworten zu lassen. Wegen der Gesprächsaufzeichnung kann das dann ungewollt zu einer mündlichen Zustimmung zum Vertragsabschluss führen.

SWTro und EnTro versichern, dass es sich bei den Anrufern weder um eigene Mitarbeiter noch um Mitarbeiter einer beauftragten Firma handelt. Die EnTro ruft zudem mit Trossinger Ortskennung an. Auch schließen die Stadtwerke in Trossingen grundsätzlich keine Stromverträge am Telefon ab. Dies geschieht ausschließlich schriftlich oder über die Stadtwerke-Website. Sollte ein Kunde doch einem unseriösen Anbieter aufgesessen sein, sollte er unbedingt von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen.

Im Zweifelsfall können sich betroffene Kunden gerne direkt mit der EnTro unter der Rufnummer 07425 /94 02 55 in Verbindung setzen oder persönlich im Kundencenter (Christian-Messner-Straße 2-6) vorstellig werden. Hier kann der Vorfall rasch geklärt werden.