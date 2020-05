Endlich wieder Gäste im Bistro

Nach langen acht Wochen hat Stefanie Binngieser (links) mit ihrem Team vom „Goschehobel“ in Trossingen am Montag ihr Lokal wieder geöffnet. Das war auch höchste Zeit. Die Rechnungen stapelten sich und das Gesparte wurde immer weniger – so wie bei allen Gastronomen. Sechs Wochen dauerte es, bis die beantragte Soforthilfe eintraf. Da gab es viele schlaflose Nächte, so die Geschäftsfrau. Olga Ott (Mitte) ist die neue Köchin des Bistros und hätte eigentlich schon im April anfangen sollen. Doch statt zu kochen, hat sie gemeinsam mit ihrer Chefin und Kollegin Zeynep Coscunmeric (rechts) das Bistro renoviert. „Für den ersten Tag bin ich ganz zufrieden“ so Binngiesers Fazit am Mittag. „Wir haben schon Frühstück und Mittagessen auf Vorbestellung verkauft. Nur der Ablauf mit den strengen Coronaregeln ist noch gewöhnungsbedürftig.“