Endlich wieder auf dem Platz

Endlich hat es mal wieder geklappt. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen eröffnete die Tennisabteilung der TG Schura am Sonntagmittag die diesjährige Sommersaison. In den vergangenen Jahren fiel der Auftakt wiederholt dem Regen zum Opfer.

Doch dieses Mal trübte nichts die Stimmung. Per Losverfahren wurden die Mixed-Paarungen von Sportwart Michael Kübler zugeordnet. „Es entstanden somit interessante Doppel mit jungen und älteren, erfahrenen Tennisspieler oder Anfängern, alle hatten beim ersten Tennisspiel auf den neu gerichteten Plätzen großen Spaß“, so die Pressemitteilung der TG Schura.

„Zwischen den Spielen kam natürlich auch der gesellige Teil nicht zu kurz“, so die TG Schura weiter. Die Mitglieder der Tennisabteilung freuten sich, dass nach drei wegen schlechtem Wetter ausgefallenen Saisoneröffnungen es „dieses Jahr bei tollem Wetter und so vielen Teilnehmern ein gelungener Start in die diesjährige Sommersaison war“.