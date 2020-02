„Endlich hat jemand konkrete Visionen“

Das Hohner-Konservatorium sorgt derzeit in der Trossinger Musikszene für Wirbel. Kritiker finden, dass Geschäftsführer Bernhard van Almsick zu viele Dinge in der Einrichtung umkrempelt (wir haben berichtet). Ganz anders sieht das Andreas Nebl: Für ihn sorgt van Almsick für den nötigen frischen Wind. Nebl unterrichtet seit vielen Jahren am Konservatorium und gehört zu den Hauptfachdozenten Akkordeon. Unsere Redakteurin Larissa Schütz hat sich mit ihm unterhalten.

Das Hohner-Konservatorium beziehungsweise sein neuer Geschäftsführer Bernhard van Almsick müssen derzeit einiges an Kritik aus der Trossinger Musikszene einstecken. Wie schätzen Sie als langjähriger Dozent die Situation ein?

Bernhard van Almsick hat sich vor dem Beginn seiner Tätigkeit in einem Feld aus Bewerbern, unter denen auch Trossinger Musiker waren, deutlich durchgesetzt. Seine Vorstellung muss sehr überzeugend gewesen sein, denn die ursprünglich ausgeschriebene 50-Prozent-Stelle wurde während des Verfahrens auf 100 Prozent aufgestockt. Er traf im Hause dann zunächst auf eine sehr eingefahrene Situation, geprägt durch eine eher zentralistische Personalpolitik der letzten Jahre. Bernhard van Almsick ist nun dabei das Konservatorium - wie es kürzlich jemand formuliert hat - aus seinem „Dornröschenschlaf“ zu wecken, denn die Entwicklung der Studentenzahlen der vergangenen Jahre war bekanntlich alles andere als zufriedenstellend. Endlich hat jemand konkrete Zukunftsvisionen und -planungen, endlich werden alle Mitarbeiter nach gleichen Maßstäben behandelt, endlich schafft die Leitung des Hauses Transparenz, sowie klare Haltungen, auch bezüglich objektiver Begründungen und Entscheidungen.

Sind Sie überzeugt von der Entwicklung, die van Almsick eingeleitet hat?

Ja, er hat wirklich eine sehr positive, offene, menschliche Grundhaltung, erwartet jedoch auch von seinem Lehrkörper, sich mit seinen Planungen zur Gestaltung der Zukunft auseinander zu setzen. Wer da kein Teamplayer sein will und sich gegebenenfalls eigensinnig verhält, beraubt sich selbst seiner Gestaltungsmöglichkeiten.

Wie empfinden Sie als Dozent die derzeitige Stimmung unter den Studenten?

Bernhard van Almsick hatte zu Beginn in vielen bis dato vernachlässigten Bereichen überhaupt eine Ordnung ins Hause gebracht, was ich sehr willkommen heiße. Die Studenten hatten zunächst mit mancher Regelung ihre liebe Mühe, jedoch die anfängliche Anstrengung der Umgewöhnung ist inzwischen bei den Meisten der Einsicht gewichen, dass klare Strukturen auf Dauer deutlich besser funktionieren.

Für Erstaunen und auch Sorge haben Entscheidungen bezüglich der zwei großen Veranstaltungen des Konservatoriums gesorgt. War es Ihrer Meinung nach die richtige Entscheidung, die Organisation der Harmonica Masters Workshops an die Firma Hohner abzugeben?

Ja. Diese Veranstaltung kostete dem Konservatorium stets eine Menge an hauseigener Ressourcen, brachte jedoch über all die Jahre keinen einzigen neuen Studenten an unser Institut. Die Übertragung der Organisation auf die Firma Hohner scheint mir nur ein folgerichtiger Schritt zu sein.

Van Almsick hat außerdem „Akkordeon grenzenlos" ausgesetzt und plant, die Veranstaltung zu einem anderen Zeitpunkt als wie bisher in den Osterferien stattfinden zu lassen. Wird das Festival davon profitieren, wenn es in die zweite Jahreshälfte verlegt wird?

Davon bin ich überzeugt und darauf warten viele schon längst. Denn die terminliche Kollision mit anderen Veranstaltungen der Akkordeonszene scheint damit endlich überwunden zu sein, so dass potenzielle Studienbewerber zum Beispiel aus den Landesjugendorchestern, die zu dieser Zeit Probephasen besuchen, endlich dieses interessante Festival in Trossingen wahrnehmen können.