Endlich ein Ausflug nach zwei Jahren Pause

Die Wochenendausfahrt im Jahr 2022 führte die Mitglieder des MTC Trossingen vom 14. bis zum 16. Oktober in den Schwarzwald nach Bad Peterstal. Dort hatte unser Tourenwart Wolfgang Lienhard das Selbstversorgerhaus „Palmspring“ ausfindig gemacht.

Die Mitglieder machten sich zu ganz unterschiedlichen Zeiten am Freitagnachmittag-/abend auf den Weg dorthin. Die ersten Fahrgemeinschaften trafen sich bereits um 13 Uhr um das Ziel anzusteuern und um dort bereits einige Lebensmittel für das Abendessen sowie das Frühstück der nächsten Tage einzukaufen. Auch in diesem Jahr sorgten wieder zwei bewährte Teams für die Verköstigung am Freitag- und Samstagabend.

Zur Unterhaltung am Abend wurde ein Tischtennis-Turnier angeboten. Andere vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen oder anderen mitgebrachten Gesellschaftsspielen. Am Samstag war das Wetter leider nicht gut, trotzdem machten wir uns auf zum Mummelsee. Dort verweilten einige mit Kaffee und Kuchen und spazierten eine kleine Runde um den See. Die meisten Teilnehmer ließen es sich trotz des Regens nicht nehmen, die geplante Wanderung vom Mummelsee zum Ruhestein in Angriff zu nehmen.

Am Sonntag, nachdem wir das Haus verlassen und an die Hausbesitzerin übergeben haben, ging es nach Wolfach. Dort verbrachten wir bei der Leistungsschau des Gewerbes und bei dem Besuch des Flößerparks den Tag. In Trossingen wieder angekommen, traf man sich zum gemütlichen Abschluss noch in der Gaststätte Germania.