Elternbeiträge werden ausgesetzt

Es gibt Neuigkeiten in Sachen Kindergartengebühren: Das Land will Städten und Gemeinden mit einem Sofortprogramm helfen, um den Erlass der Elternbeiträge zu ermöglichen. Dies soll auch für Einrichtungen von freien Trägern gelten. Auch in Trossingen werden nun die Kindergartenbeiträge für April ausgesetzt, wie Bürgermeister Clemens Maier mitteilt.

„Diese Zusage ist eine gute Nachricht“, freut sich Maier. „Da in Trossingen ausschließlich kirchliche und private Träger in der Kinderbetreuung tätig sind, ist die Einbeziehung der freien Träger in die Zusage zur Soforthilfe besonders zu begrüßen.“ Maier erwartet, dass der Gemeinderat der Stadt Trossingen in seiner nächsten Sitzung am 27. April beschließen wird, den Kindergartenträgern die Elternbeiträge für April rückwirkend zu erstatten. Deshalb würden die Kindergartenträger bis dahin die Elternbeiträge aussetzen und auf die Einziehung verzichten, so der Bürgermeister.

Ob die Kindergärten und Kinderkrippen wie bisher angekündigt am 20. April wieder öffnen werden oder ob sie aufgrund der Corona-Krise noch geschlossen bleiben müssen, kann Maier nicht sagen. Dies sei derzeit noch ungewiss.