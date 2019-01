Eintauchen in eine Unterwasserwelt

47 Senioren des Trossinger Albvereins sind am Mittwoch in die „Linde“ gekommen, um den Jahresauftakt zu feiern. Hauptpunkt neben einer ausführlichen Fotoshow und Musik war das Jahresprogramm der Albvereins-Senioren, das Ilse Bergmann vorstellte.

Das 55 Seiten starke Programmheft der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins hält rund 80 Ausflüge und Veranstaltungen parat.

Ilse Bergmann erwähnte, dass es im vergangenen Jahr vorgekommen sei, dass Senioren am Abfahrtstag ihre Teilnahme am Ausflug abgesagt hätten. Sie bat darum, die Teilnahme rechtzeitig bei ihr abzusagen, wenn jemand doch nicht mitkommen wolle, da sie die Warteliste bei sich habe und bei Absagen schnell reagieren könne. Erfreulich hingegen sei, dass insgesamt 416 Personen an den neun Ausflügen 2018 teilgenommen hätten. Zusammen mit 51 Gästen beim Jahresauftakt und 45 beim Jahresabschluss mache das mit 512 Gästen 60 mehr als 2017.

Der erste Ausflug des Jahres führt die Senioren am 27. Februar ins Möbelhaus Fetzer. Die Albvereinssenioren fahren am 27. März nach Dettingen zu den Gartenkunstwerken von Roland Doschka - ein Termin, der nicht einfach zu vereinbaren gewesen sei, erzählte Ilse Bergmann: „Aber ich kann ja sehr hartnäckig sein.“

Am 24. April geht es nach Pforzheim ins Gasometer. „Das stand schon lange auf meiner Wunschliste“, sagt Bergmann, „es ist, glaube ich, unser spannendstes Event dieses Jahr.“ Zu sehen ist dort das berühmte australische Korallenriff Great Barrier Reef im 360-Grad-Panorama auf vier Etagen.

Am 29. Mai folgt ein Ausflug zur Bundesgartenschau nach Heilbronn, am 26. Juni machen die Senioren eine Taubergießen-Fahrt nach Rust. „Ein bisschen wie Venedig und ein bisschen wie Dschungel“ erwarte die Teilnehmer bei der Kahnfahrt auf den Rheinarmen. Erneut auf dem Wasser sind die Senioren am 31. Juli unterwegs, an dem sie eine Seerundfahrt auf dem Schluchsee machen. Der ehemalige Gletschersee wurde vor rund 80 Jahren aufgestaut und hat sich zum Bade- und Wassersportzentrum entwickelt.

Am 28. August steht eine Tour mit dem historischen Oldtimer-Panorama-Bähnle von Baiersbronn an den Mummelsee an. Bei dem Bähnle handelt es sich um einen alten Bus mit Busanhänger.

Am 25. September geht es zur Hansgrohe-Akademie in Schiltach, einem Museum für Wasser, Bad und Design. Am 30. Oktober besuchen die Albvereins-Senioren die Erntealtäre in Nendingen und Renquishausen, wobei sich dieser Ausflug eventuell nach vorne verschiebt, so Ilse Bergmann. Es komme darauf an, wie lange die Altäre nach dem Erntedankfest am 6. Oktober aufgebaut bleiben. Der Jahresabschluss ist für November in der „Linde“ geplant.