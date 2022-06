Einsendeschluss beim Jahrbuch-Rätsel rückt näher

Auf 272 Seiten bietet der 25. Jahrgang des Trossinger Jahrbuchs Lesestoff. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Es enthält ein großes Jubiläums-Preisrätsel mit 25 Fragen. „Das Rätsel findet sich auf den letzten Seiten des Jahrbuchs und regt zum Knobeln an“, so die Mitteilung von Martin Häffner vom Harmonikamuseum. Die meisten Fragen seien leicht zu beantworten. Die insgesamt 25 Lösungsbuchstaben in Reihenfolge ergeben einen Lösungssatz. Anfang Juni seien dennoch erst rund 30 Lösungskarten bei der Stadtverwaltung eingegangen. Und der Einsendeschluss rückt näher: Die jedem Jahrbuch beiliegende Postkarte muss – mit dem Eintrag des richtigen Lösungssatzes – bis spätestens Donnerstag, 30. Juni, auf dem Trossinger Rathaus eingehen. Die Ziehung der 25 Gewinner wird Anfang Juli stattfinden. Restexemplare des Jahrbuchs sind beim Bürgerbüro und an den anderen bekannten Verkaufsstellen erhältlich.