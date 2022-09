Einschulung in Talheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Einschulungsfeier an der Grundschule Talheim konnte Schulleiterin Marianne Bernhard zwölf Erstklässler willkommen heißen. Zum Thema „Mutig und stark“ gestaltete Pfarrerin Marion Pipiorke in der Festhalle eine kurze Andacht. Die Liedbegleitung dafür übernahm freundlicherweise ihre Tochter Juliana. Die Zweitklässler begrüßten die ABC-Schützen schwungvoll mit dem Lied „Einfach spitze, dass du da bist“. Außerdem verrieten sie den neuen Schulkindern musikalisch, dass die Schule wie eine große Tüte ist, in der es nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern auch Freude, Spaß, Glück und viele Freunde gibt.

Marianne Bernhard stellte allen das Kollegium vor und begrüßte Marina Scheel neu im Kollegium und als Klassenlehrerin der ersten Klasse. Sie wünschte ihr eine glückliche Hand für die ihr anvertrauten Kinder, Geduld und Humor, stets offene Ohren, ein fröhliches Herz und lachende Augen. Nach der offiziellen Feier lernten die Erstklässler Marina Scheel kennen und hatten ihre erste Unterrichtsstunde. Währenddessen wurden die Einschulungsgäste vom Elternbeirat mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen bewirtet. Alle waren froh, bei den doch herbstlichen Temperaturen, in der Festhalle zu sitzen. Bürgermeisterstellvertreter Tobias Warncke sprach im Namen von Bürgermeister Andreas Zuhl ein Grußwort und überreichte jedem Schulanfänger eine große Brezel zur Stärkung. Außerdem bekam jedes Kind von ihm ein T-Shirt des Handballvereins.