Einmal Schura Trossingen und zurück

Ein gemütlicher Spaziergang von Schura Mitte ausgehend, um den Gauger, zurück bis ins Vereinsheim in der Hölzlestraße unternahmen einige lauffreudige Fußgänger der TG Schura am Tag der deutschen Einheit. Der traditionelle Wandertag in Kleinformat fand bei strahlendem Sonnenschein statt, so dass der eine oder andere Läufer tatsächlich echt ins Schwitzen kam. Im Vereinsheim wurden die Spaziergänger vom Wirtsteam Martina/Arnold erwartet sowie mit Kaffee und Kuchen empfangen. Danach gab es natürlich auch noch etwas Deftiges für den kleinen oder großen Hunger, prima war’s! Foto: TGS