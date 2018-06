Einladung ins Märchenschloss der Musik

In das „Wunderland der Musik“ führten am Sonntagvormittag die Pianisten Hsiao-Feng Chang und Chi-Han Chai. Es sei das erste Mal, dass nach dem Gottesdienst ein Konzert zum Verweilen einlade, erklärte Pfarrer Thorsten Kramer und stellte weitere Konzerte in Aussicht.

Mit Klavierkonzerten zu vier Händen erfüllen sich die beiden herausragenden Pianisten einen Kindheitstraum. Als sie mit ihren Lehrern vierhändig Klavier spielten, entdeckten sie die voluminöse Vielfalt und den Spaß, den die Zwiesprache zwischen zwei Musikern an einem Instrument bietet. Beide Pianisten stammen aus Taiwan. Zahlreiche internationale Auszeichnungen honorieren das Können der Musiker. Hsiao-Fen Chang besucht seit 2011 den Masterstudiengang Klavier-Kammermusik an der Hochschule für Musik Trossingen bei Professor Ákos Hernádi. Chi-Han Chai wirkt international in unterschiedlichen Kammermusikbesetzungen und gilt als gefragter und erfolgreicher Konzertpianist.

Die Reise in das Wunderland der Musik beginne mit „Sonate D-Dur“ KV 381 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) und gleiche einer Einladung auf ein Märchenschloss zum feudalem Bankett, stellte Pfarrer Kramer die Überlegungen der Pianisten vor. Mit Franz Schubert (1797 - 1828) wolle man sich bei „Fantasie F-Moll op. 103 D 940“ den Abenteuern nach dem Essen hingeben, um mit Maurice Ravel im Garten zu lustwandeln und die stolzen Schwäne auf dem See zu beobachten. „Danse Macabre“ von Camille Saint-Saëns beschloss das gut einstündige Konzert.

So eingestimmt, sah man zu Mozarts heiterer Sonate mit dem einprägsamen Thema förmlich die Gäste herbeieilen, um die feinen Speisen am langen Buffet zu bestaunen und schnell allerlei Häppchen zu ergattern. Welch ein Genuss für Fantasie und Ohr! Verheißungsvoll und voll düsterer Ahnungen war die Fantasie F-Moll, die Franz Schubert im Sterbejahr 1828 schrieb. Zwischen Steigerungen und Brüchen nahm das Thema zart und sanft immer wieder einen neuen Anlauf.

Der Zyklus „Ma mére l‘Oye“ basiert auf der in Frankreich bis heute populären Märchensammlung „Meine Mutter, die Gans“ aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die fünf vierhändigen Klavierstücke schrieb Ravel für die Kinder eines befreundeten Ehepaares. Die fünf Miniaturen brachten eine starke, fast meditative Stimmung in den Saal. Die Vorstellung eines barocken Lustgartens mit sprühenden Fontänen war gut gewählt.

Ausgelassen und „makaber“ krönte „Danse Macabre“ das sorgfältig abgestimmte Programm. Das Publikum dankte für jeden Beitrag mit reichem Applaus. Eine tiefe Ruhe durchströmte das anrührende Werk, das Hsiao-Feng Chang und Chi-Han Chai als Zugabe vorbereitet hatten. Auf der Grundlage taiwanesischer Volkslieder komponierte und arrangierte Hsiao-Feng Chang die Melodie für vierhändiges Klavierspiel. Dieses Auftaktkonzert ist rundum gelungen, freuten sich die Zuhörer. Auch die Pianisten versicherten, sie würden gerne wieder einmal ein Konzert im Brenz-Gemeindehaus gestalten. (hz)