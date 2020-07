Eine-Welt-Laden sucht Mitarbeiter

Der Eine-Welt-Laden Trossingen hat die diesjährigen Mango-Lieferungen des Hilfsfonds für Burkina-Faso trotz erschwerter Umstände gut bewältigt. Dies berichtet das Welt-Laden-Team in einer Pressemitteilung.

Der Bestellungseingang für die erste Lieferung im April sei demnach zuerst noch etwas verhalten gewesen, dafür gingen für die zweite Lieferung im Mai so viele Bestellungen ein wie nie zuvor: 260 Kisten. ( Diese wurden in zugeteilten Zeitfenstern an die Kunden ausgegeben, um zum Schutz aller größere Kundenansammlungen zu vermeiden.)

„Zusammen mit den 180 Kisten der ersten Lieferung war es insgesamt ein sehr gutes Ergebnis“, bilanziert das Eine-Welt-Laden-Team. Um den fairen Handel weiter zu unterstützen, sind ab sofort in Zusammenarbeit mit Bio-Brummer Mund-Nasen-Bedeckungen (fair gefertigt aus Bio-Baumwolle) erhältlich. Durch den Kauf einer dieser Masken werde jeweils eine weitere Mund-Nasen-Bedeckung kostenlos an Menschen in Nairobi verteilt, die sich diese sonst nicht leisten könnten. Gleichzeitig wird mit dem Nähen dieser Masken einem Teil der Belegschaft von Kiboko – einem Handelspartner von Weltpartner – eine Einkommensmöglichkeit ermöglicht. Die Masken werden im Eine-Welt-Laden und bei Bio-Brummer zum Einkaufspreis von 6,90 Euro weitergegeben, um möglichst viele Mund-Nasen-Bedeckungen in Umlauf zu bringen.

Der Eine-Welt-Laden habe derzeit einen Personalengpass, da die meisten ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Risikogruppe gehören. Daher kann der Laden bis auf weiteres nur Öffnungszeiten am Vormittag anbieten. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, gerne im Verkauf tätig wäre und zwei bis drei Stunden in der Woche (oder zweiwöchentlich) einbringen kann (auch Student oder Schüler ab 18 Jahre), darf sich gerne unter 07424/325484 oder Mail info@weltladen-trossingen.de melden.

Die Generalversammlung des Trossinger Eine-Welt-Laden Vereins wird voraussichtlich erst im September stattfinden.