Eine würdige Preisträgerin

„Was für ein volles Haus! Monja, Du hast es verdient!" Mit diesen Worten begrüßte Brigitte Burgbacher die Preisträgerin des dritten Förderpreises des Fördervereins Hohner-Konservatorium Trossingen, Monja Heuler, am Sonntag Vormittag im Würfelsaal der Volksbank Trossingen.

Selbstverständlich wurde die Preisverleihung von hervorragender Harmonikamusik umrahmt: Preisträgerin Monja Heuler selbst spielte, am Klavier von Cédric Biamont begleitet, das inzwischen schon klassische Virtuosenstück „Coup(e)“ von Hans-Günther Kölz und ein Stück von Piazzolla. Monja Heuler freute sich, dass auch das Trio Stefan Bauer (dieser auch als Solist), Elvira Besel und Nils Aebersold auftrat, dem sie bis vor kurzem selbst angehört hatte.

Das die Verleihung diesmal im Würfelsaal der Volksbank Trossingen stattfand, lag daran, dass das Kreditinstitut in diesem Jahr das Preisgeld von 500 Euro gestiftet hat. Volksbank-Vorstandsvorsitzender Michael Weisser freute sich, dass diesmal mit Monja Heuler sogar ein echtes Trossinger „Eigengewächs“ den Förderpreis gewonnen hat, mit dem besondere Leistungen während der Studienzeit am Hohner-Konservatorium ausgezeichnet werden. Der Konservatorium schlägt würdige Preisträger vor, der Vorstand des Fördervereins wählt dann aus.

Der nunmehr zum dritten Mal vergebene Förderpreis geht auf eine Initiative von Arnold Kutzli zurück, Mitglied im Vorstand des von Brigitte Burgbacher als Vorsitzenden geleiteten Förderkreises des Hohner-Konservatoriums und Ehrenpräsident des Deutschen Harmonika-Verbands DHV.

Dieter Dörrenbächer, bis vor wenigen Wochen Leiter des Hohner-Konservatoriums und jetzt Leiter der Musikschule Konstanz, hat die Laudatio verfasst. Da er in seiner neuen Funktion einen Termin hatte, verlas Brigitte Burgbacher die würdigenden Worte.

Monja Heuler, so Dörrenbächer, verkörpere als Musikerin und Musikpädagogin die „Werte, Vorstellungen und Philosophie des Konservatoriums“ mit Förderung von Breitenmusizieren und Spitzenleistungen gleichermaßen „aufs Beste – und das auf eine menschlich äußerst sympathische Weise“.

Diese legte Monja Heuler auch an den Tag, als sie sich in ihren abschließenden Worten bei ihren Wegbegleitern bedankte. Alle Dozenten, Mitarbeiter und Studierende, die ihr eine „tolle Zeit am Konservatorium“ ermöglichen, konnte sie nicht aufzählen, aber ein ganz besonderer Dank ging an Kathrin Gass, die Monja Heuler seit nunmehr 20 Jahren im Mundharmonikaunterricht fördert und fordert und an ihr „großes Vorbild“ Hans-Günther Kölz, der bei Problemen ebenso immer da ist wie ihre Freundinnen Sabine Kölz, Regine Mayer und Ulrike Messner. Und natürlich dankte sie ihren Eltern und ihrer Oma, die es sich auch mit ihren 93 Jahren nicht nehmen ließ, bei der Preisverleihung dabei zu sein.