„Eine tolle neue Herausforderung“

Große Überraschung für die Trossinger Bläserbuben: Seit vier Jahren nehmen sie am Wettbewerb „Blaskapelle des Südens“ der Schwäbischen Zeitung und des Südfinders teil, jetzt sind sie erstmals ins Finale eingezogen.

„Wir hätten nicht gedacht, dass es klappt. Bisher haben wir beim Onlinevoting nie genügend Stimmen bekommen“, sagt Vorstandsmitglied Marco Möst. Das änderte sich in diesem Jahr: Mit 15,18 Prozent der Stimmen und damit den drittmeisten nach dem Musikverein Harmonie Donnstetten und der Musikkapelle Rohrdorf sind die Bläserbuben im Finale am 10. Juni in Ertingen dabei. Dort werden erstmals vier statt wie bislang drei Kapellen antreten und im Gegenzug die Spielzeit pro Kapelle auf 45 statt 60 Minuten verkürzt - eine gute Entscheidung, wie Marco Möst findet.

Dass die Bläserbuben so viele Stimmen erhalten haben, erklärt sich das Vorstandsmitglied mit dem erfolgreichen Jahreskonzert 2017 und auch damit, dass die Musiker in den vergangenen zwei Jahren „viel in der Stadt unterwegs“ gewesen sind: „Wir waren zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt und beim Trops dabei und haben beim Neujahrsempfang gespielt. Ich denke, das hat unseren Bekanntheitsgrad gesteigert.“

Musiker überlegen Showeinlagen

Für die Bläserbuben fängt jetzt die Vorbereitung an. Zunächst müssten im Vorstand rein organisatorische Fragen geklärt werden, so Möst. „Unser Dirigent macht sich auch bereits Gedanken über die Stücke, die wir im Finale spielen wollen.“ Neuland betritt die eingespielte Kapelle mit den Showeinlagen, die im Finale von den Musikern gefordert werden. „Das haben wir so noch nie gemacht und müssen uns jetzt überlegen, wie wir Showelemente in unseren Auftritt einbauen“, sagt Möst. Er sieht die Aufgabe als „tolle neue Herausforderung“ und Anreiz für die Mitglieder der Bläserbuben. Dass sich alle mit Feuereifer dahinterklemmen, davon geht Möst aus.

Blaskapelle des Südens wird, wer das Publikum am besten musikalisch unterhält – das ist auch das Kriterium für die Fachjury. Spaß und Gaudi stehen im Vordergrund – das Finale ist kein Wertungsspiel, wobei die Musik aber nicht zu kurz kommen soll.

Der Sieger darf unter anderem den Blaskapellen-Wettbewerb 2019 ausrichten und als Anheizer für das große Sommer-Open-Air von „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten“ in Altusried aufspielen. Im Mittelpunkt des Finales steht aber das große kameradschaftliche Fest der Blasmusik: Viele tausend Zuschauer haben in den vergangenen Jahren beste Blasmusik gehört, viele Showeinlagen von komisch bis akrobatisch bestaunt und die Finalisten stets begeistert gefeiert.

Zumindest, was ihre Kleiderwahl angeht, müssen sich die Bläserbuben aber keine Gedanken machen: Kommende Woche erhalten sie ihre neue Tracht, wie Marco Möst berichtet. Die blau-roten Trachten mit Silberknöpfen sind angelehnt an die alte Trossinger Bauerntracht. „Der Bezug war uns wichtig“, erläutert Möst.