Eine Nacht voller Musik

64 Musiker, sechs Vokalisten und zwei Dirigenten: Das Konzert des Sinfonieorchesters der Musikhochschule bildete am Mittwochabend den Kern der „Langen Nacht der Trossinger Konzertsäle“. Über 400 Besucher lauschten begeistert den Werken von Rossini, Verdi, Puccini und Tschaikowski. Und auch die mitternächtlichen „Lieder der Nacht“ in der Bundesakademie kam – trotz aller Befürchtungen – bestens an.

190 Jahre ist es her, dass Gioachino Rossini seine letzte Oper komponierte: Wilhelm Tell. Während das vierstündige Werk heutzutage kaum mehr aufgeführt wird, ist die Ouvertüre daraus nach wie vor sehr beliebt. Sanft schwebte die Hand des Dirigenten beim Auftakt, einem Andante, eindrucksvoll begonnen von fünf Cellisten. Doch schon beim folgenden stürmischen Allegro zeigte Emanuel Dantscher Temperament. Vier Augenpaare verfolgten das Dirigat des 31-Jährigen aus dem südlichen Schwarzwald ganz besonders aufmerksam. War doch die erste Konzerthälfte Teil der Abschlussprüfung des Masterstudiums Dantschers bei Prof. Sebastian Tewinkel. Bedächtig führte der junge Dirigent das Orchester durch das Andante, in dem eine Querflöte gekonnt auf das Solo des Englischhorns reagierte. Mit exakter Stabführung rief er die knackige Trompetenfanfare des Schlusssatzes auf und trieb die Musiker durch den anschließenden Galopp. Jubel und Beifall folgten.

Vom Orchester passend untermalt boten sechs Studierende aus den Klassen der Gesangsprofessoren Alexandra Coku und Andreas Reibenspies kurze Einblicke in fünf Opern: In die Rolle der Rosina aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ schlüpfte die charismatische Sopranistin Kristin Ivanova und sang die Kavatine „Una voce poco fa“ – ausdrucksstark und mit hervorragender Artikulation.

Elisabetta Picello, Mezzosopranistin aus Padua, grüßte als Tancredi aus der gleichnamigen Rossini-Oper den wiedererlangten Heimatboden „Oh Patria“ und berichtete in einer kurzen Arie vom Klopfen des Herzens „Di tanti palpiti“.

Mit großer Gestik unterstrich der Tenor Tae-Young Lee in der Rolle des Verdi-Titelhelden Rigoletto seine dramatische Anklage gegen die „niederträchtigen Höflinge“ und das folgende Flehen „Miei signori, perdono, pietate!“

Wieder Verdi, aber ganz anderes Gefühl: Er lebe fast im Himmel, schwärmte der Tenor Kang-Chun Seo in der Rolle des verliebten Alfredo aus „La Traviata“ mit „Dei miei bollenti spiriti“.

In das Quartier Latin, zu Weihnachten 1830, entführten zwei Arien aus Puccinis „La Bohème: Der Bass Simon Hegele verabschiedete sich als philosophischer Colline kurz von seinem Mantel, den er versetzen muss. Gerne hätte man die sonore Stimme länger gehört als die hundert Sekunden von „Vecchia zimarra“. Als Näherin und tragische Heldin Mimì stellte sich die Sopranistin Lea Sophie Decker ihrem neuen Nachbarn vor, dem Poeten Rudolfo, und unterstreicht, dass auch in ihrer Arbeit Kunst steckt.

Als Zugabe erklang dann noch das Brindisi, ein munteres Trinklied aus „La Traviata“, das sich die sechs Vokalisten teilten: „Libiamo ne‘ lieti calici“. Erneuter Jubel im Saal.

Für die Sinfonie Nr. 4 in f-Moll von Tschaikowski ergriff Prof. Sebastian Tewinkel den Taktstock, Konzertmeisterin war Sarah Bergmann. Das viersätzige Werk aus dem Jahr 1877 lebt vom ständigen Wechsel der Lautstärke, dem Springen zwischen Glücksmomenten und düsterer Melancholie. Besonders beeindruckten das geballte Pizzicato der 40 Streicher im dritten Satz, die Akkuratesse der Bläser und die intensive Arbeit von Markus Kurz, der die Pauken mal ganz dezent antupfte, dann aber wieder die Schlägel kraftvoll wirbeln ließ.

Es war gegen Mitternacht als das Ensemble „Rififi“ die Lange Nacht der Trossinger Konzertsäle mit einer einzigartigen Version des Abendliedes „Der Mond ist aufgegangen“ krönte. Zu fortgeschrittener Stunde waren über 200 Zuhörer in den Konzertsaal der Bundesakademie gekommen und erlebten unter dem Konzerttitel „Lieder der Nacht“ weitere 60 Minuten beste Unterhaltung während einem extraordinären musikalischen Ereignis.

René Schuh, Direktor der Bundesakademie, war erstaunt über die Resonanz auf das letzte Konzert eines langen Abends. Mit Enthusiasmus präsentierte er den Konzertsaal als ein architektonisch außergewöhnliches Gebäude, das auf Grund der hellen und freundlichen Gestaltung dazu einlädt, sich wohlzufühlen. Der Konzertsaal vereine die Kunst am Bau mit einem klaren Raumkonzept, das auf Grund modernster Ausstattung auch Produzenten und Komponisten dank eines separaten Regieraums und Tonstudios ein produktives Arbeiten ermögliche. Die ovale Grundform des Saals trage zu den sehr guten Arbeitsbedingungen bei, die wichtig seien für erfolgreiche Ergebnisse.

Dann gingen die Lichter im Saal aus und der Spot richtete sich auf die Bühne. Das Ensemble Rififi nahm den Elan aus der Ansprache von René Schuh auf und entführt das Publikum in ein von Leichtigkeit, Esprit und Humor geprägtes konzertantes Ereignis, aus dem die Auftritte seiner Künstler herausragten. Zu diesen zählten die Combo des Hohner-Konservatoriums, die sich zusammen mit dem Publikum musikalisch auf den Weg zum Mond machte und auch mit ihren weiteren Auftritten den Schwung des Abends fortsetze.

Die Auftritte der mehrfachen Preisträger und Akkordeon-Solisten Krysztof Olczak und Stefan Bauer fügten sich nahtlos in das aufmunternde Programm zu vorgerückter Stunde ein. Etwa zur Hälfte des Konzerts belebten Rififi den deutschen Roy Black-Oldie „Du bist nicht allein“. Eindrücklich nahmen die Zuhörer die Soloauftritte der Rififi-Künstler wahr, die sie mit lautstarkem Beifall bedachten. Zu ihnen zählten Jacques Offfenbachs „Barcarole“-Duett mit Katharina Werwein und Anika Neipp genauso wie das von Neipp schlagfertig vorgetragene „Geben sie acht!“ oder Frank Golischewski, der auf seinem Piano ein Nachtgespenst durch den Konzertsaal flattern ließ.

„Großartig und die Erwartungen bei weitem übertroffen“, so zog René Schuh ein erstes Fazit. Alle Befürchtungen, es kämen zum letzten Konzert nur ein paar wenige Zuhörer, waren rasch weggeblasen gewesen. Die Lange Nacht der Konzertsäle kam derart gut an, dass einer Fortsetzung kaum etwas im Wege steht.