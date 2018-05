Eine Nacht voller Musik

Es klingt, swingt und schmettert zum Thema „Nacht“: Die „Lange Nacht der Konzertsäle“ findet am Mittwoch, 9. Mai, in Trossingen statt.

Zu einer Art Wandel-Konzert laden Musikschule, Hochschule, Hohner-Konservatorium und Bundesakademie ein: Wer will, kann einzelne Konzerte besuchen, das Gesamt-Ticket für Musikschule (18 Uhr), Hochschule (19.15 Uhr) und Bundesakademie (23 Uhr) gibt es an allen Vorverkaufsstellen und an den Abendkassen. Wer will, kann auch alle drei Programme und zusätzlich das Sinfonie-Konzert im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus (20.30 Uhr,) besuchen: Zwischen den Programmen sind je 30 Minuten Pause für den Ortswechsel eingeplant.

Fünf Minuten vor Programmbeginn gibt es an jedem Ort eine kurze Einführung in die Architektur des jeweiligen Konzertsaals, der kostenlose Einführungsvortrag von Fynn Liess für das Sinfoniekonzert im Konzerthaus beginnt um 20 Uhr.

Tanz- und Musikschule:

Ob Chopin-Nocturne, „Mondnacht“ von Schumann / Eichendorff, Offenbachs „Barcarole“ oder Henry Mancinis berühmtes „Moon River“: das Konzert, das in der Tanz- und Musikschule um 18 Uhr beginnt, steht ganz im Zeichen von „Claire de lune“, dem Klavier-Stück von Claude Debussy. Dazwischen gibt es Texte aus der Romantik (Ende: gegen 18.45 Uhr).

Musikhochschule:

Mit einer swingenden Version von „Der Mond ist aufgegangen“ beginnen die Studierenden der Jazz- und Popmusik im Konzertsaal um 19.15 Uhr ihr Programm, das die Dozentin Anika Neipp zusammengestellt hat - ob Henry Mancinis „Moonriver“ oder Richard Rodgers „Blue Moon“, (Ende gegen 20 Uhr).

Konzerthaus:

Im Konzerthaus tritt das Sinfonieorchester der Hochschule für Musik unter Gesamtleitung von Sebastian Tewinkel auf. Arien aus Rossinis „Barbier de Sevilla“, Verdis „Rigoletto“ und „La Traviata“ sowie Puccinis „La Boheme” werden von Gesangssolisten präsentiert, das Dirigat für diesen Teil übernimmt Emanuel Dantscher (Klasse Sebastian Tewinkel). Nach der Pause erklingt Tschaikowskis berühmte Sinfonie Nr. 4 f-Moll (Ende gegen 22.30 Uhr).

Bundesakademie Trossingen:

Den launigen Abschluss der „Nacht der Konzertsäle“ präsentieren Studierende des Hohner-Konservatoriums: Gershwins „Summertime“ darf da genauso wenig fehlen wie Bart Howards „Fly me to the moon“ oder Richard Gallianos Heavy Tango, arrangiert von Hans Günther Kölz. Einen kabarettistischen Zungenschlag gibt das Ensemble Rififi dazu (Ende gegen 23.50 Uhr).