Eine mutige Geschichte

Das O-Ton Ensemble Wort der Trossinger Musikhochchsule hat die Viertklässler der Schuraer Kellenbachschule am Donnerstag mit einem ernsten Thema konfrontiert: „... blühen die Mandelbäume, die blühen, überall? ... vom Hoffen, vom Wandern, vom Ankommen und vom Mut“ erzählt die Geschichte des syrischen Flüchtlingsmädchens Zafira.

„Das Thema Flüchtlinge hat mich interessiert, weil es so aktuell ist“, sagt Sabine Werner vom O-Ton Ensemble. Sie wählt die Texte der Gruppe aus, liest für die Vorbereitung größerer Programme schon mal 15 000 Texte. Zafiras Geschichte basiert auf dem Kinderbuch „Zafira - Ein Mädchen aus Syrien“ von Ursel Scheffler, das Krieg, Flucht und Zafiras Ankunft in Deutschland behandelt. „Das Thema ist ernst und auch etwas unbequem“, meint Sabine Werner, „Wir wollten die Kinder durchaus mit nachdenklichen, melancholischen Tönen konfrontieren, sie dabei aber nicht beschweren oder ihnen Angst machen.“ Vielmehr solle der Auftritt den Jungen und Mädchen ein Gespür dafür vermitteln, wie gut sie es selbst haben - und Verständnis für das Flüchtlingsmädchen schaffen.

Zafiras Geschichte beginnt das O-Ton Ensemble nicht mit der kleinen Protagonistin selbst, sondern einem Blick in ihre künftige Schulklasse in Deutschland, die von ihrer Lehrerin auf die Ankunft der neuen Schülerin vorbereitet wird: Sie wundern sich über ihren Namen „Zafira“ und sind neugierig auf die arabische Sprache. Als Zafira dann selbst in Erscheinung tritt, muss die Lehrerin den Kindern manchmal erklären, warum das Mädchen Angst hat, wenn ein Flugzeug über den Pausenhof fliegt oder die Jungen mit Brötchentüten knallen.

Geschichte wird konkret

So wie Ursel Scheffler in ihrem Buch konkret wird, wird es auch das O-Ton Ensemble: Wie Zafiras Kinderzimmer bei einem Bombenangriff zerstört wird, während sie sich mit ihrer Mutter im Keller versteckt, und wie die beiden den Vater zurücklassen, als sie aus Aleppo fliehen, wird ebenso geschildert wie die Flucht übers Meer in einem alten Frachter, der heißt wie Zafiras zerstörte Puppe: „Hope“, „Hoffnung“ auf deutsch. Als der Vater in Deutschland wieder zu seiner Familie findet, erkennt ihn Zafira wegen seines weißen Bartes und der zerschlissenen Kleidung erst gar nicht. Es sind vor allem diese Details, die die Geschichte lebendig und berührend machen: Wie Zafira ihr Plüsch-Nilpferd Pascha nicht zurücklassen will, wie Fremde das Mädchen und ihre Mutter auf der Flucht beherbergen und ihnen ein lichtdurchflutetes Zimmer zur Verfügung stellen, zum Beispiel.

Aufgelockert wurde die Erzählung durch überraschende, unterhaltsame, nachdenkliche und auch humorvolle Gedichte des Ensembles, die teils mehrstimmig vorgetragen wurden. Es wirken Sabine Werner, Antonia Cazzanelli, Corinna Geissler, Johanna Lingens, Magdalena Wejwer, Adrian Brenneisen, Cosmas Mohr und Paul Rafschneider mit. Das Ensemble besteht seit zehn Jahren und hat es sich zur Aufgabe gemacht, gesprochene Worte lebendig zu gestalten und sie erlebbar zu machen.