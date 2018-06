Eine Mauer verzögert die Fertigstellung

Zwei Bauabschnitte der Erneuerung der Ernst-Haller-Straße sind bis auf Kleinigkeiten fertig. Die bestehende „Lücke“ vom Türmle bis zum Ortsausgang nach Schura wird aber bis mindestens 2014 bestehen bleiben: Die Planungen für die neuen Stützmauern sind nicht mehr rechtzeitig fertig geworden, so dass die Maßnahme nicht mehr in den Haushaltsplan des Landes für 2013 aufgenommen werden konnte.

Die Straße liegt als Landesstraße (L 429) im Zuständigkeitsbereich des Landes Baden-Württemberg. Auch die inzwischen arg maroden Stützmauern an der Engstelle nach dem Türmle sind im Besitz des Landes, erläutert Bürgermeister Dr. Clemens Maier. Und die Planung für die Erneuerung eben dieser Mauern, so Maier, sei noch nicht so weit, dass die Maßnahme bereits in den Landeshaushalt für 2013 hätte aufgenommen werden können.

Vom Bau neuer, weniger dicker Stützmauern hängt aber wiederum der Bau eines neuen Geh- und Radweges ab. Also kann auch der Geh- und Radweg, der in der Zuständigkeit der Stadt Trossingen liegt, nicht vorgezogen werden, bevor nicht die neue Mauer steht.

Und so bleibt die Radweg-Lücke zwischen Ortseingang und Türmle in diesem Jahr erst einmal bestehen. Clemens Maier geht aber davon aus, dass bis Herbst 2013 die Planung so weit gediehen ist, dass die Maßnahme – trotz generell knapper Finanzmittel für den Straßenbau – wenigstens 2014 in Angriff genommen werden kann. „Es wäre ja auch ein Schildbürgerstreich,“ so der Bürgermeister, „wenn man beim Türmle aufhören würde und das letzte Stück liegen ließe“.

Die Fertigstellung des neuen Geh- und Radwegs entlang des künftigen Einkaufszentrums an der Ecke Cluser-Straße / Ernst-Haller-Straße ist ebenfalls, wenn auch aus anderen Gründen, zunächst zurückgestellt: „Die Mauern des Einkaufszentrums werden direkt bis an den Gehweg reichen“, so erläutert Markus Sterk, der bei der Walter Straßenbau KG für die Maßnahme zuständig ist, „da macht es bautechnisch wenig Sinn, den Gehweg vorher zu machen.“ Deshalb muss dieser Teil nachgeholt werden, wenn im Laufe des Jahres 2013 die Gebäude am Straßenrand stehen werden.

Ansonsten fehlt an den bereits fertigen Gehwegen noch die Deckschicht und an der Kreuzung Ernst-Haller-Straße / Achauerstraße müssen Fundament und einige Leerrohre für eine neue Ampelanlage gelegt werden. Diese Maßnahmen, so Sterk, können aber erst fertiggestellt werden, wenn die Witterung dies zulässt, „ich denke mal, frühestens im April.“ (fawa)