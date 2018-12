Eine ganze Piraten-Mannschaft

Kistenweise Kostüme, Umhänge, Taschen, Hüte und vieles mehr stapeln sich derzeit beim Narren-Verein Trossingen. Gabi Bundel, Birgit Liedtke und Birgit Fetzer investieren dieser Tage viel Zeit, um die Fasnetsbörse des Vereins vorzubereiten. Denn am 12. Januar können sich Fasnetsfans im katholischen Gemeindehaus von 14 bis 16 Uhr mit gebrauchten, aber auch neuen Kostümen eindecken.

„Aus wie vielen Teilen besteht das Piratenkostüm?“, fragt Birgit Liedtke in die Runde. Denn für die Preisauszeichnung muss alles stimmen. „Die Piratenkostüme haben wir über das Internet gekauft und in vielen verschiedenen Größen“, sagt Liedtke.

Wie jedes Jahr hat Gabi Bundel ihre Schnäppchenspürnase genutzt, um ein möglichst breites Angebot am Basartag bieten zu können. „Einen Teil habe ich in Österreich, den Rest in Deutschland gekauft“, sagt sie. Sie muss tatsächlich gut gehandelt haben – bewegen sich die Preise für die allermeisten Kostüme oder Accessoirs zwischen fünf und 15 Euro.

Günstiger, aber auch etwas teurer kann es bei der Kommissionsware werden. „Wir nehmen auch Kostüme von Privatpersonen zum Verkauf an“, erklärt Liedtke. Da sind dann schon mal außergewöhnliche Kostüme, wie Pommes mit Mayo, dabei. „Oder ganz aufwändige, selbstgenähte Kleider. Wir hatten schon ein Barockkleid oder eine Blumenwiese mit Käfern und Blüten.“ Erschwinglich sollen aber auch solch besondere Stücke sein. „Da achten wir drauf“, sagt Liedtke.

Auf der Börse sollen alle fündig werden. Die, die ein günstiges Kostüm für die Kinderfasnet brauchen, genauso wie die, die das ultimative Kostüm suchen. Und auch an Gruppen ist gedacht. „Mutter, Vater, Kind - für alle das gleiche Kostüm“, sagt Gabi Bundel und zeigt Verkleidungen in passenden Größen. Die drei Frauen schätzen den Fundus auf „mindestens 600 Teile“.

Aus Liebe zur Fasnet – und wegen des Erlöses

Die ganze Arbeit nimmt das Dreier-Team mit seinen Helfern nicht nur wegen der Liebe zur Fasnet auf sich. „Der Erlös geht im jährlichen Wechsel an einen der beiden katholischen Kindergärten“, sagt Birgit Liedtke. Dieses Mal ist der Kindergarten Don Bosco an der Reihe.