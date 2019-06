Von Deutsche Presse-Agentur und lsw

Zwei Tage bleibt es im Südwesten noch richtig hochsommerlich - dann soll es deutlich kühler werden. „Dienstag und Mittwoch kriegen wir am Rhein locker bis 34 Grad“, sagte Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst am Dienstagmorgen.

Auch in anderen Gebieten Baden-Württembergs bleibe es bei 30 bis 32 Grad, in den höchsten Lagen bei rund 28 Grad, so der Meteorologe. Auch trocken soll es nach DWD-Prognosen im Großteil des Landes bleiben. Lediglich Menschen im Südschwarzwald oder auf der Alb müssen demnach am Dienstag mit Gewittern ...