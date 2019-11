Unbekannte Täter sind am Freitag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Rottweiler Straße eingestiegen. Die Täter stemmten laut Polizei ein Fenster auf und durchstöberten das gesamte Haus nach Wertsachen. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.