Einbrecher plündern Getränkeautomat

In der Zeit zwischen letztem Donnerstag und Montagmorgen sind Unbekannte in das Firmengebäude von Initial Textil Service eingedrungen und haben das Münzgeld aus dem Warmgetränkeautomat entwendet. Neben dem Kasseneinsatz, der aus dem Getränkeautomat mit brachialer Gewalt herausgerissen wurde, wurde im Damenumkleideraum ein Spind aufgebrochen. Entwendet wurde dort nach ersten Erkenntnissen nichts, so die Polizei. Wie die Täter ins Objekt gelangt sind, ist bislang noch nicht bekannt. Dies war nicht der erste Einbruch in das Firmenobjekt: Bereits Anfang Mai verschafften sich Unbefugte Zutritt. (pz)