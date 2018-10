Einbrecher machen sich über Torten her

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in gleich zwei Trossinger Bäckereien eingebrochen. Dabei ist es ihnen wohl weniger um Geld, als um Torten, Gebäck und Getränke gegangen. Der Schaden ist trotzdem immens.

Wie die Polizei Tuttlingen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, geschahen die beiden Einbrüche am frühen Sonntagmorgen zwischen 2 und 5 Uhr. Ein Zeuge beobachtete, wie vier junge Männer zuerst in eine Bäckereifiliale in der oberen Hauptstraße eingebrochen sind und später zu einer anderen Bäckerei weiterzogen. Im ersten Ladengeschäft hebelten sie die Schiebetür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie den Thekenbereich und machten sich an beiden Kassen zu schaffen. „Dort befand sich aber kein Geld“, so die Auskunft der Polizei. Ein Schaden für den Besitzer entstand trotzdem, denn die Täter öffneten die Kassen gewaltsam und beschädigten sie dadurch. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro.

Für die Täter ging es im Anschluss ein Stück die Hauptstraße hinunter. Dort hebelten sie erneut die Schiebetür einer Bäckereifiliale auf. „In diesem Geschäft haben die Täter gegessen und getrunken, aber ebenfalls kein Diebsgut gefunden“, so der Sprecher der Polizeidirektion Tuttlingen. Der Sachschaden bei diesem Einbruch lasse sich noch nicht beziffern.

Der Zeuge beschreibt die Täter als relativ klein, der Haupttäter, der die Türen aufgestemmt hat, soll zirka 1,70 Meter groß und schlank sein. Er soll einen dunkelblauen Jogginganzug getragen und kurzes, lichtes Haar haben. Die Täter sollen sich in einer anderen Sprache als Deutsch unterhalten haben.

Der Polizeiposten Trossingen nimmt Hinweise auf die Täter unter Telefon 07425/33866 entgegen.