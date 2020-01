Einblicke in über 20 Bauberufe

Im Rahmen der beruflichen Orientierung war die Handwerkskammer Konstanz mit ihrem Info-Truck zu Besuch. Auf dem Rathausplatz war den ganzen Morgen über einiges los.

Die Acht- und Neuntklässler der Löhrschule durchliefen verschiedenen Stationen, beispielsweise den Simulator eines Radladers, und erhielten virtuelle Einblicke in die Arbeitswelt des Beton- und Stahlbetonbauers oder bekamen Informationen zur überbetrieblichen Ausbildung von Jürgen Mayer (Maurermeister und Berufspädagoge) und Manfred Hettich (Bauingenieur). Sie hatten den Bau-Bus nach Trossingen gebracht.

Anhand eines Quiz konnten sie dann ihr erlerntes Wissen festhalten. Viele Schülerinnen und Schüler sammelten in der Stunde am und im Bau-Bus erste Eindrücke darüber, was es in den über 20 Bauberufen alles zu tun gibt. Initiiert und organisiert wurde die Veranstaltung von Frau Rita Frank (Berufseinstiegsbegleiterin, BBQ), der es ein großes Anliegen ist, den Schülern praxisnahe Berufsorientierung zu ermöglichen. Weitere Infos unter www.bau-dein-ding.de.