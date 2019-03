Ein zweites Leben für Jeans und Co.

Häufig landen Alltagsgegenstände, die noch intakt sind, im Müll, weil ihr Besitzer das Interesse daran verloren hat. Der Trossinger Kleiderladen kämpft gegen einen solchen Ressourcenverbrauch. Im Secondhand-Geschäft findet nicht nur Kleidung, sondern auch Geschirr, Töpfe und Bettwäsche neue Besitzer. Für die Serie „Unser Müll“ haben wir hinter die Kulissen geblickt.

Als der ökumenische Tafelladen mit dazugehörigem Kleiderladen vor über zehn Jahren eröffnet wurde, hatte niemand mit dem durchschlagenden Erfolg gerechnet. Erst war der Kleiderladen nur ein Anhängsel, mittlerweile ist aus ihm ein Secondhand-Geschäft geworden, das Käufer aus nahezu allen Gesellschaftssichten anzieht. Die einen haben schlicht Spaß an der Schnäppchenjagd, anderen gefällt das umweltentlastende Konzept des Gebrauchthandels, wieder andere müssen auf jeden Euro achten und sind froh, hier günstig einkaufen zu können.

Ehrenamtliche Verkäufer

„Seit wir unser Geschäft in der Hauptstraße haben, kommen immer wieder Leute herein, die erst durch die fehlenden Preisschilder merken, dass wir kein normales Geschäft sind“, sagt Melitta Jäkel vom hauptamtlichen Leitungsteam. Kein Wunder, ist das Schaufenster gestaltet wie das eines jeden gewöhnlichen Ladens. Dass hier fast ausschließlich Ehrenamtliche und Ein-Euro-Jobber arbeiten, fällt den Kunden nicht auf.

Gemeinsam mit Manuela Schwarzwälder ist Jekel für die Organisation des Tafelladens, der Lebensmittel an Bedürftige verteilt, und des Kleiderladens zuständig. Während im Tafelladen streng darauf geachtet wird, dass nur Menschen bedacht werden, die nachweislich bedürftig sind, ist das Konzept im Kleiderladen anders. Einkaufen soll hier jeder. „Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt“, betont Jekel. Die Kleider und Haushaltswaren, die es hier zu kaufen gibt, stammen alle von Menschen, die sie selbst nicht mehr gebrauchen können, sie aber vor dem Wegwerfen bewahren möchten. Ungeprüft geht aber nichts in die Regale. „Wir achten darauf, nur einwandfreie Waren zu verkaufen“, betont Jekel. Weil der Laden keine Ankaufskosten hat, kann er mit sehr niedrigen Preisen kalkulieren. Im Winterschlussverkauf kostet ein Kinderpullover einer bekannten Marke zum Beispiel 90 Cent.

Mit dem Gewinn des Ladens, der ansonsten auch die üblichen Kosten erwirtschaften muss, wird bei Bedarf der Tafelladen unterstützt. Dort schließt sich der Kreis, denn hier werden Lebensmittel, die in den umliegenden Supermärkten und Geschäften nicht mehr verkauft werden, weil sie kurz vor Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, an Menschen weitergegeben, die bedürftig sind.

Müll entsteht natürlich auch hier, denn gerade Gemüse ist häufig in Plastik eingepackt. Während aber im Supermarkt eine zerquetschte Erdbeere bereits bedeutet, dass die ganze Packung im Abfall landet, machen sich die Tafelmitarbeiter die Mühe und sortieren die guten Früchte aus. Rund 100 Kunden kommen wöchentlich zur Tafel. „Gerade an haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Öl, Kaffee und Zucker mangelt es bei uns oft“, ergänzt Ludmilla Krumm, die als ehrenamtliche Helferin weiß, woran es fehlt. Wenn dann unerwartet eine Spende im Tafelladen ankommt, „dann ist die Freude groß“, so ihre Erfahrung.