Ein zweites Leben für aussortierte Kleidungsstücke

Susanne Borsdorff hat sichtlich Freude an ihrer selbst ausgewählten Nebentätigkeit. Es ist ihr ein Anliegen, gerade in der heutigen Zeit, in welcher vieles zu schnell entsorgt wird, eine Plattform zur sinnvollen Weiterverwendung zu bieten. Es bereitet ihr Freude zu sehen, wie aussortierte Kleidungsstücke quasi ein zweites Leben bei einer neuen Besitzerin beginnen. An der Kasse des Mädelsflohmarkts wird man von ihr mit einem freundlichen Lächeln empfangen, und gleich am Eingang erhascht man einen Blick auf das vielfältige Angebot.

Das unperfekte Ambiente eines Flohmarkts passt in das urige Kesselhaus. Dieses Jahr gibt es bewusst zwölf Stände weniger als im Vorjahr, damit die Luftigkeit des Raums nicht verlorengeht. Die Ausstellerinnen und Kundinnen sollen sich wohlfühlen. An 35 Ständen findet man Hosen, T-Shirts, Blusen, Jacken, Schuhe, Stiefel, Taschen, Schmuck, Halstücher, Bademode, Umstandsmode und vieles mehr – kein Wunsch bleibt offen. Der Jahreszeit entsprechend hängt viel Sommerkleidung an den Ständern der Ausstellerinnen, die fleißig ihre Kundschaft beraten.

Véronique Weber zeigt sich begeistert ob der guten Organisation von Susanne Borsdorff. Sie war letztes Jahr bereits als Ausstellerin dabei und hat den Eindruck, dass dieses Jahr zwar weniger, aber interessiertere Kundschaft den Weg ins Kesselhaus gefunden hat. Während letztes Jahr erst mal geschaut wurde, was das denn für eine Veranstaltung sei, sind dieses Jahr hauptsächlich kundige Second-Hand-Käuferinnen jeden Alters dabei. Dabei hört man auch schon mal die freundliche Frage: „ … wenn ich das komplette Outfit nehme – bekomme ich dann Preisnachlass?“.

Zu den etwas reiferen Ausstellerinnen gehören Frau Wössner und Frau Benz. Sie waren letztes Jahr unter den Besuchern und wagten dieses Jahr den Versuch, mit ihren gut erhaltenen Kleidungsstücken für die besten Jahre andere zu erfreuen und Platz in ihrem Kleiderschrank zu schaffen.

Die jüngste Ausstellerin ist unter 18, und Susanne Borsdorff hatte so viele Anfragen, ob man nicht nur Teenie-, sondern auch Kinderkleidung ausstellen dürfe, dass sie sich spontan entschlossen hat, Ende Juni einen zusätzlichen Second-Hand-Markt für Kinderkleidung zu organisieren. Dieser findet voraussichtlich am 29. Juni im Foyer des Konzerthauses in Trossingen statt. Der Kinderbasar soll mit dem gleichen Konzept wie der Mädelsflohmarkt den bisherigen Kleiderbasar der Fritz-Kiehn-Halle ersetzen. Anmelden kann man sich über www.mein-maedels-flohmarkt.de. Als Susanne Borsdorff über ihre Idee berichtet, greifen gleich einige Damen zum Stift, um sich den Termin zu notieren. Man kann also sicher sein, dass sich für den Kinderbasar genug Ausstellerinnen und Kundinnen finden werden.

Zur Mittagszeit wird es etwas ruhiger an den Ständen, und die Bar füllt sich. Für das leibliche Wohl sorgt das Team von Markus Santo mit Pizza, belegten Brötchen, Kuchen, Kaffee und Erdbeerbowle. Während sich letztes Jahr hauptsächlich die Männer an der Bar gütlich taten, sind dieses Jahr die Mädles dabei, sich einen gemütlichen Mittag zu gestalten.