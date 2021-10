Ein Wandgemälde im Trossinger Rathaus existiert heute nur noch im Verborgenen

Mitte Oktober 1921 – also vor genau 100 Jahren – wurde im stattlichen Rathaus des Industriedorfes Trossingen ein großformatiges Gemälde fertiggestellt, sozusagen ein Weltkriegsdenkmal der besonderen Art. Entwurf und Ausführung besorgte der Maler Martin Nicolaus. Die sicher nicht unerheblichen Kosten übernahm ein nicht öffentlich genannt werden wollender Spender. In den Akten sollte sein Name aber notiert werden. Es handelte sich um den Fabrikanten Will Hohner.

Das Wandgemälde bedeckte die ganze gegenüber der Fensterfront gelegene Längswand des Sitzungssaales, war also gut zehn Meter lang, besser gesagt: Es ist zehn Meter lang, denn es existiert, allerdings seit fast 70 Jahren nur noch im Verborgenen!

In der Chronik „Vom Alemannendorf zur Musikstadt“ (1997) ist nachzulesen, welches Schicksal das monumentale Werk des Martin Nicolaus hatte; fast wäre sogar ein ganz anderes Kunstwerk entstanden:

Bei einer Instandsetzung des Sitzungssaales im Frühjahr 1952 wurde das offenbar als altmodisch empfundene Wandbild durch Übertäfelung abgedeckt. Bei seiner Entstehungszeit entsprach es einem konservativen Kunststil. Beinahe wären die Gemeindeväter 1921 noch vom Entwurf abgekommen, um sich für ein hochmodernes Kunstwerk zu entscheiden (was heute eine Attraktion wäre). Doch der um Rat angeschriebene Stuttgarter Professor Haug, Leiter der Staatsgalerie, antwortete ganz im konservativ-naturalistischen Kunstsinn: „Wenn Sie andernfalls auf die angeführten ,Kunstverständigen’ hören, könnte es sein, daß Sie ein kubistisches oder futuristes (!) Erzeugnis bekommen, an dem Sie sicher keine Freude hätten.“ Des Professors Handschreiben endet mit den Worten: „Die Revolution der Malerei ist eine Geisteskrankheit, die entweder Genesung oder den Tod herbeiführt. Fortleben kann so etwas nicht.“

Das Werk das „Albmalers“ Martin Nicolaus (1870 – 1945) hat wohl kunsthistorisch keine herausragende Bedeutung, landesgeschichtlich aber sehr wohl. In diesem Zusammenhang ist das in Trossingen erhaltene „XXL-Gemälde“ doch von besonderem Wert, denn zwei andere große Wandbilder, die Nicolaus anfertigte, im Stuttgarter Hauptbahnhof und im Zeppelinmuseum, wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Zur Bildbeschreibung soll die Trossinger Zeitung von 1921 (Ausgabe vom 14. Oktober) zu Wort kommen:

„Die Längswand des Sitzungssaales zeigt uns im Bild unsere Heimatgemeinde. Im Vordergrund unter einer Baumgruppe sehen wir links eine Kriegerwitwe in Tracht, die (…) ihren Blick wehmutsvoll über die Fluren schweifen lässt, der Gefallenen und der großen Not gedenkend, die über uns hereingebrochen ist, sich aber wieder an dem Gedanken aufrichtend, dass ihr eine Heimat geblieben ist. Rechts auf dem Bilde sehen wir einen strammen, hoffnungsvollen Jungen liegen, der auf einer Harmonika sorglos flotte Weisen spielt.“

Eine reizvolle Hintergrundinformation liefert die Politikergattin Hannah Lenz in ihrer 1957 im Auftrag der Stadt Trossingen verfassten Festgabe zur 100-Jahr-Feier der Firma Hohner „Die offene Hand“. Sie beschreibt das damals schon verborgene Gemälde und erzählt dabei, der Mundharmonika spielende Junge auf dem Bild habe sehr deutlich die Züge des Knaben Frank Hohner getragen. Zeitlich passt dies: Der Fabrikantenspross und Sohn des Wandgemälde-Stifters, war Jahrgang 1909, zur Entstehungszeit des Werkes also zwölf Jahre alt.

Seit einigen Jahren gibt es Überlegungen, bei der anstehenden Sanierung des Trossinger Rathauses das Nicolaus-Wandgemälde freizulegen. Eine endgültige Entscheidung hierüber ist noch nicht gefallen.