Ein Solo für den Kontrabass

Ein breites Angebot an musikalischen Darbietungen auf den verschiedensten Instrumenten von fast immer wechselnden Künstlern und Chören dürfen Heimsenioren und Gäste regelmäßig bei der monatlichen „Musik zur Kaffestunde im Dr.-Karl-Hohner-Heim“, der Veranstaltungsreihe des Fördervereins, erleben.

Im Konzert am vergangenen Sonntag stand dieses Mal ein Instrument im Mittelpunkt, das gewöhnlich nur in großen Sinfonieorchestern im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten zu hören ist, nämlich der Kontrabass. Studierende der Kontrabassklasse der Musikhochschule erfreuten die Konzertbesucher mit interessanten Vorträgen, darunter auch einer Eigenkomposition.

Mit dem sehr lebendig und hingebungsvoll gespielten „Grande Allegro alla Mendelssohn“ des italienischen Kontrabassisten und Komponisten Giovanni Bottesini eröffnete Milena Röder-Sorge das Konzert. Die Pianistin Yumeng Wang begleitete sie dabei gefühlvoll am Flügel. Es war ein packendes, lebhaftes Zusammenspiel, bei dem sich ruhige romantische Passagen mit dynamisch spannenden Passagen abwechselten. Zwischendurch waren auch arienähnliche Melodien erkennbar, welche an die Opernfreude des Komponisten erinnerten.

Einen Kontrast zu diesem romantischen Musikstil bot anschließend Zacharias Faßhauer mit seiner Eigenkomposition, die er in Anlehnung an das Sanskrit „Shamatha Shangarsha“ benannt hatte und in die er etliche Elemente der neuen Musik eingearbeitet hatte. Dem Thema entsprechend von der „friedvollen Ruhe“ (Shamatha) mit kaum hörbaren Klängen, steigerte er die Vielfalt der Töne und Klangfarben sowie der Lautstärke, um schließlich musikalisch „die Ekstase“, die „Faszination am Chaos“ (Shangarsha) zu erreichen.

Mit klaren, weichen Tönen führte zum Schluss Min Hao das Konzert mit dem „Concertino“, Op. 45 Nr. 11 des schwedischen Komponisten Lars-Erik Larsson wieder zur klassischen Musik zurück. Auch sie wurde am Flügel meisterhaft von der Pianistin Yumeng Wang begleitet. Aufmerksam lauschten die Zuhörer der von beiden Künstlern mit großer Leidenschaft vorgetragenen lebendigen musikalischen Zwiesprache der beiden Instrumente in diesem Stück, das die beiden Künstler bisweilen romantisch verspielt, dann wieder dynamisch mit Staccato vortrugen.

Dankbaren Beifall spendeten die Senioren, die dem Konzert sehr konzentriert gelauscht hatten, den Künstlern für dieses außergewöhnliche Konzert.