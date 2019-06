Aufregender Tag im Storchennest: Schuras Jungstorch ist am Mittwoch unter den kritischen Augen seiner Eltern beringt worden. Für diese Aufgabe rückte die Freiwillige Feuerwehr Trossingen mit der Drehleiter an, um die Storchenbeauftragten Manfred Bartler und Franz Maus auf den Kirchturm zu bringen, wo der kleine Storch im Nest wartete. Durch die Beringung ist es möglich, die Störche in ihren Brutgebieten und auf den Zugwegen zu identifizieren. So kann man mit Hilfe von Rückmeldungen feststellen, wann und wo sie sich aufhalten, oder wie alt der Storch ist. Von der Feuerwehr waren Ralf Sorg, Manuel Dekorsy, Marc Held und Till Held beteiligt.