„Ein paar Familien wären schön“

In die neue Flüchtlingsunterkunft in Grubäcker werden im November die ersten Flüchtlinge einziehen. Das Landratsamt weiß noch nicht, wer dort unterkommen wird, die Flüchtlingshelfer hoffen auf Familien.

Zweckoptimismus bezeichnet die Stimmung wohl am besten. Wenn im November die zweite große Flüchtlingsunterkunft in Trossingen eröffnet wird, muss sich der Helferkreis TroAsyl auf einen dritten Standort – neben Händel- und Burgstraße – konzentrieren. Rudi Kratt, Leiter der Gruppe, ist „guter Dinge“, dass die Ehrenamtlichen auch diese Herausforderung meistern werden, und sieht Vorteile für die hauptberuflichen Helfer. „Größere Unterkünfte haben den Vorteil, dass die Sozialarbeiter weniger Einrichtungen anfahren müssen und mehr Zeit mit ihrer eigentlichen Arbeit als mit dem Autofahren verbringen können.“ Dass das neue Heim, in dem maximal 100 Personen unterkommen können, bei weitem nicht so viele Möglichkeiten bietet wie das alte Karl-Hohner-Heim, das bedauert er. „Im Foyer und in den Stockwerken gibt es in der Händelstraße Möglichkeiten für Begegnungen, diesen kleinen Luxus gibt es in Grubäcker nicht.“

„Einfluss haben wir nicht“

Auf Gerüchte angesprochen, wonach in Grubäcker hauptsächlich junge Männer ohne Bleibeperspektive aus der Unterkunft Witthoh untergebracht werden sollen, antwortet Kratt: „Mein Wissensstand ist, dass wir nicht den gesamten Witthoh bekommen. Wir haben jetzt 70 bis 80 männliche Flüchtlinge in Trossingen. Es wäre schön, wenn wir jetzt ein paar Familien zugeteilt bekommen würden. Aber Einfluss haben wir darauf natürlich nicht.“

Bürgermeister Clemens Maier sieht ebenfalls ohne Sorge der neuen Unterkunft entgegen. „Den ganzen Witthoh können wir gar nicht bekommen, dort leben weit mehr als 100 Menschen.“ Darin, dass das Gebiet Grubäcker gewerblich geprägt ist, sieht er „vielleicht einen Vorteil“. Typische Konflikte mit Nachbarn seien so weniger wahrscheinlich.

Die Sprecherin des Landratsamts, Nadja Seibert, betont, dass sowohl Neuzugänge, als auch Menschen, die bereits in anderen Einrichtungen untergebracht waren, in Grubäcker ein vorübergehendes Zuhause finden werden.

Rudi Kratt und sein Team haben sich schon etwas einfallen lassen, um den Neuankömmlingen zu helfen. „Sie bekommen ganz praktisch einen Ordner von uns geschenkt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft Schreiben vom Bamf [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Redaktion} oder von der Arge verloren gehen.“