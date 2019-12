Ein „Opus magnum“ geschaffen

Zum Abschluss des Maximilian-Jahres, in dem des 500. Todestages des berühmten deutschen Kaisers und legendären „letzten Ritters“ gedacht wird, stellt die Trossinger Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Nicole Schwindt am Donnerstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr, in der Kleinen Aula der Hochschule ihr neues Buch vor. In dem vom „Opus magnum“-Programm der Volkswagen-Stiftung geförderten Projekt wird erstmals die maßgebliche Rolle Kaiser Maximilians für die Musikgeschichte umfassend darstellt.

„Musik war für den Kaiser eine überaus wichtige kulturelle Praxis“, erläutert Prof. Dr. Schwindt, eine herausragende Kennerin der Musik der Renaissance. „Maximilians Komponisten wie Heinrich Isaac, Ludwig Senfl und Paul Hofhaimer schufen eine Vielzahl von Liedern, in deren Texten sich die Hofgesellschaft wiederfand.“ Wie schön diese Kleinodien klangen und bis heute klingen, werden das Vokalensemble und der Cembalist Alfred Gross dem Publikum lebendig vermitteln. „Die Autorin illustriert durch den Blick in ausgewählte Kapitel des Buches, wer sich damals für die Lieder interessierte und wie man heute einen Zugang zu ihnen findet“, so die Ankündigung der Hochschule.

Das umfangreiche Buch entstand als „Opus magnum“-Projekt, einer Förderinitiative der Volkswagen-Stiftung. Das Förderangebot richtet sich an herausragende Professoren aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Entlastet durch eine Lehrvertretung sollen sie die Möglichkeit bekommen, ein größeres wissenschaftliches Werk, also ein „Opus magnum“, zu verfassen.

Die Trossinger Musikwissenschaftlerin hat die Ergebnisse ihrer Forschung zum mehrstimmigen deutschen Lied in einem über 600 Seiten starken Band unter dem Titel „Maximilians Lieder. Weltliche Musik in deutschen Landen um 1500“ zusammengefasst, der bei Bärenreiter-Metzler erschienen ist. Sie beschreibt, wie im Hintergrund der großen weltpolitischen Bühne des Regenten die poetisch-musikalische Gattung des Liedes Aufschwung nahm, wie und durch wen die Texte und Melodien entstanden und zu Gehör gebracht wurden, welche Rolle die Lieder für die Hofgesellschaft und die Menschen in Maximilians Umfeld sowie im medialen Radius seiner Herrschaft spielten. Nicht nur, dass Kaiser Maximilian eine der europaweit besten musikalischen Institutionen etablierte und herausragende Komponisten wie Heinrich Isaac an seinen Hof holte – im Hintergrund wirkend schuf er auch die Voraussetzungen für ein gigantisches Korpus an polyphonen Liedern in deutscher Sprache.

Schwindts Buch ist ein dicht gewebten Netz aus historischen, kulturgeschichtlichen, ikonographischen, literarischen, musikanalytischen und quellenkundlichen Informationen, mit dem sie ein ganz neues Porträt der vom Lied geprägten frühneuzeitlichen Kultur am Hof Maximilians zeichnet.

Das Vokalensemble des Instituts für Alte Musik unter Leitung des Tenors Jan Van Elsacker holt die musikalische Welt der Maximilian-Zeit gemeinsam mit Alfred Gross am Renaissance-Cembalo auch klingend in die Gegenwart.