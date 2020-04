Ein Museum im Lockdown – Ehrenamtliche arbeiten auf Sparflamme

Bereits vor der Landesverordnung hat das Museum Auberlehaus seine Pforten für die Besucher aus Sicherheitsgründen geschlossen. Ein Schritt, der dem ehrenamtlichen Team wegen der Ausstellung, die am 1. Mai eröffnet werden sollte, nicht leicht gefallen ist, berichtet Volker Neipp.

Außerdem wurde eine neue Sonderausstellung gebaut: „Die berühmteste Uhr der Welt – wie der Kuckuck in die Uhr kommt". Doch Organisatorisches und auch das Mühen, das Museum finanziell über Wasser zu halten, laufen weiter, so Neipp. Die Kuckucksuhr bleibt jetzt mit der Wahl zur Uhr des Jahres bis zum 6. Januar 2021 im Auberlehaus. In der ganzen Sonderausstellung kuckuckt es – dazu kommt die Wahl zur Uhr des Jahres, mit einem Gewinn für den ausgelosten Sieger, die Stimmzettel sind schon im Haus.

Die Arbeiten im 2. Obergeschoss für die neue Dauerausstellung ruhen derweil oder gehen nur sehr gemächlich ihren Gang. Aber Vieles hat sich dort getan; die Böden sind ganz neu belegt, die Absperrung ist zu 70 Prozent installiert, die Elektrik ist fast abgeschlossen, die Texte sind in den Endzügen, lediglich die Industriegeschichte ist mit den neuen Datenbanken noch nicht ganz aufgebaut und harrt ihrer Vollendung, berichtet Neipp.

Werkstätten und Wohnungen sind eingerichtet, beleuchtet nur mit den originalen Leuchtmitteln, gerne hätte das Team dies alles im Rahmen einer großen Eröffnung präsentiert. Aber diese Pläne sind alle abgesagt; in der derzeitigen Situation kann es keine solche Großveranstaltung geben. Sein Team setze nun auf viele Sonderführungen und sonntäglichen Besuch, wenn das wieder möglich ist, so Neipp.

Die Spannung, wie denn nun die Arbeit aus 1,5 Jahren beim Besucher ankommt, nehme zu, „aber das mit Freude ersehnte und komplett geplante Fest wird es halt nicht geben“.

Immerhin feiere der Verein 2023 sein 50-jähriges Jubiläum und 2027 darf dann das Auberlehaus sein 50-jähriges Museumsjubiläum feiern.

Im Hintergrund werde auch am Archiv gearbeitet. Fast täglich kämen neue Stücke für die Sammlungen ins Haus. Kostbare Unterlagen zur Industriegeschichte Trossingens seien da beispielsweise, die alle ordentlich gesichtet, sortiert und dann gescannt würden, die Originale gingen dann in Ordnungsboxen in die Archive.

Neulich habe Volker Neipp ein Juwel in Empfang nehmen können; 64 Fotoschuber, fein säuberlich sortiert; es ist die Fotosammlung der Efka-Werke und Fritz Kiehns. Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge, Neubauten, Produktionsfotos und mehr.

Darin seien auch die Fotos des berühmten Sommerfestes aus dem Jahr 1958 mit dem Besuch des „Helden von Bern“ Fritz Walter und seiner Frau Italia.

Auch einige hundert Dokumente aus dem Nachlass von Hans Lenz gelangten neuerlich ins Auberlehaus und ergänzen das Hans Lenz Archiv, das sich mittlerweile zum wichtigsten Archiv über den ersten Deutschen Minister für wissenschafltiche Forschung entwickelt habe. Die Dokumente würden derzeit neu sortiert, einzeln erfasst und digitalisert – eine Arbeit, die laut Neipp bis Ende 2021 abgeschossen sein soll, wenn alles klappt. Aktuell seien Dokumente zu Martin Bilger und dem Heimgarten eingetroffen, bislang kaum veröffentlichte Fotos und Urkunden zum einmaligen Trossinger Solarrundhaus, einem Juwel der weiten Region, so Neipp.

Aus Tuttlingen habe das Auberlehaus eine schulgeschichtliche Sammlung übernommen, die die Trossinger Sammlung hervorragend ergänze und im Rahmen einer Sonderausstellung im Frühjahr 2021 gezeigt werde – passend zum anstehenden Jubiläum 100 Jahre Rosenschule.

„Wie es weiter geht? Keiner weiß es derzeit so genau; man bereitet sich auf die Zeit nach dem Lockdown vor, und es gilt vieles zu bedenken: Schutz von Mitarbeitern und Besuchern, Mindestabstand, Spuckschutz an der Kasse und Shop, Hygieneverordnungen – und wichtig wäre aus Sicht des Auberlehauses eine einheitliche Regelung für alle Museen der Stadt um einheitliche Standards zu setzen“, so Neipp.