Ein Markt von Trossingern für Trossinger

Ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt, der größtenteils von Trossingern für Trossinger gemacht wird, ist am Donnerstagabend eröffnet worden. Heute abend ab 16Uhr geht es auf dem Platz vor dem Rathaus weiter.

Offiziell ging es los, als vier Bläser der Stadtkapelle punkt 17 Uhr auf den Balkon des Rathauses traten. (Für Auswärtige: Trotz des großen Plakats über der Eingangstür ist es nicht das „Deutsche Harmonikamuseum“, dessen Ehrenamtliche im Foyer des Rathauses ihren Stand aufgestellt hatten, um Geld für den Umzug der Dauerausstellung zu erwirtschaften.)

Bürgermeister Clemens Maier dankte den Vereinen dafür, dass sie den Markt so zahlreich mitgestalten, und gab in einem kurzen Grußwort ein paar Gedanken zum Fest zum Besten: „Weihnachten ist, wenn ein stilles Lächeln von Herzen kommt, wenn das Ich zum Wir sich verwandelt, wenn Hände lieber geben als nehmen ...“

Viele Vereine, Schulen und Gruppierungen nutzen den Markt, um an ihren Ständen nicht nur die Vereinskassen aufzubessern, sondern auch, um für verschiedene gute Sachen Selbst-Gebackenes oder -Gebastaltet zu verkaufen. Die Löhrschüler, die im Ganztagesgebäude Waffeln verkauften, konnten leicht übersehen werden, und machten deshalb mit einem Plakat, das sie druch die Menge trugen, auf sich aufmerksam. Auch die jungen Tänzer und Sänger von „Dein Talent für andere Menschen“ warben für ihre Aufführung am Freitag und Samstag, 29. und 30. Januar 2016, im Trossinger Konzerthaus.

Vereine bieten typische Spezialitäten an

Viele Vereine sind wieder mit ihren typischen Spezialitäten vertreten, wie zum Beispiel das Schaschlick des Diakonischen Hilfswerks Stephanus, der ungarische Baumkuchen der Royal Rangers oder der hochprozentige „Geile Bock“ der Sonnen-Hänsele-Zunft.

Der Mittelpunkt auf dem eigentlichen Rathausplatz ist den Trossinger Vereinen, Kirchen und Schulen sowie den Gosheimer Freunden der Behinderten vorbehalten, während die kommerziellen Händler vor allem am Rand entlang der Hans-Lenz-Straße zu finden sind. „Dass finde ich so schön am Trossinger Weihnachtsmarkt“, befindet etwa Marktbesucher Werner Till, „dass er nicht so kommerziell ist wie andere Weihnachtsmärkte. Das Engagement der Vereine finde ich ganz fantastisch.“

Am Freitag, 11. Dezember, werden auf dem Weihnachtsmarkt die Trossinger Bläserbuben mit weihnachtlichen Klängen zu hören sein. Am Freitag findet der Weihnachtsmarkt noch einmal von 16 bis 22 Uhr. auf dem Schultheiß-Koch-Platz vor dem Trossinger Rathaus statt.